W skrócie Amerykański generał Mark T. Kimmitt sugeruje, że Ukraina powinna samodzielnie decydować o użyciu przekazanej broni, bez narzucanych ograniczeń przez Zachód.

Zwraca uwagę na konieczność pozwolenia Ukrainie na atakowanie celów w głębi Rosji, by skuteczniej powstrzymać ofensywę i przerwać rosyjską logistykę.

Trwają rozmowy dotyczące przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk, które mogłyby razić strategiczne cele na terytorium Rosji.

Według amerykańskiego wojskowegoUkraina w wojnie stosuje taktykę obrony aktywnej. Taka sama taktyka była obowiązującą doktryną wojenną w Europie w czasie zimnej wojny. Gen. Mark T. Kimmet zwraca jednak uwagę, że taka strategia nie ma zapewnić zwycięstwa, a jedynie opóźnienie wrogich wojsk i taki efekt odnosi ona właśnie w Ukrainie.

Wojskowy zauważa, że z czasem zrezygnowano z tej doktryny i zaczęto skupiać się na opracowywaniu broni i sprzętu, który pozwoliłby na "głębokie" atakowanie wrogich wojsk, niszczenie punktów dowodzenia, punktów logistycznych i jednostek bojowych zmierzających na front. Wśród stworzonego wtedy sprzętu były m.in. systemy rakietowe ATACMS, śmigłowce Apache czy inne rakiety do precyzyjnych uderzeń w cele za linią frontu.

Amerykański generał: Ukraina powinna móc atakować cele w głąb Rosji

Gen. Timmet zwraca uwagę, że nowocześniejsze wersje takiego uzbrojenia są obecnie na wyposażeniu armii ukraińskiej. Nie może ona jednak w pełni wykorzystać jego potencjału i uderzać w cele w głąb Rosji.

Tym samym Moskwa jest w stanie uzupełniać zapasy broni i sprzętu, a także przywozić na front tysiące żołnierzy. Dlatego też, aby Ukraina mogła się skuteczniej bronić, powinna móc wykorzystywać posiadany sprzęt do uderzania w cele na terytorium Rosji.

"Ograniczenia, dotyczące stosowania broni, zasięgu i celów powinny być wyborem Zełenskiego i jego dowództwa wojskowego, a nie niechętnych do podejmowania ryzyka biurokratów w Brukseli lub Waszyngtonie. Granice nie powinny mieć znaczenia, a terytorium Rosji nie powinno być schronieniem dla celów o krytycznym znaczeniu" - napisał amerykański generał.

"Jeśli Zachód poważnie podchodzi do zwycięstwa, musi pozwolić Ukrainie walczyć z nacierającymi wojskami, izolować siły rosyjskie na froncie i stworzyć warunki do operacji ofensywnych. Nie jest to nowa strategia, ale taka, do której wzywano od pierwszych miesięcy wojny" - podkreśla gen. Timmet.

Ukraina otrzyma rakiety Tomahawk? JD Vance zabrał głos

Stany Zjednoczono rozważają obecnie możliwość sprzedaży Ukraińcom pocisków manewrujących Tomahawk. Wiceprezydent JD Vance poinformował, że rozmowy w tej sprawie trwają.

- Tak jak powiedział prezydent, przyglądamy się temu. Pozwolę, by prezydent o tym mówił, ale wiem, że prowadzimy o tym rozmowy dosłownie w tej minucie - stwierdził w weekend.

Ukraińcy mają nadzieję, że uda im się otrzymać pociski, a Waszyngton wyrazi zgodę na uderzanie nimi w cele w głębi Rosji.

Szef Rady Rezerwistów Sił Zbrojnych Ukrainy Ivan Tymoczko, cytowany przez portal Unian, zwraca uwagę, że jeśli Ukraina otrzyma te rakiety i pozwolenie na ich użycie w promieniu 3 tys. km, to w strefie rażenia znajdą się m.in. rosyjska logistyka wojenna, magazyny, arsenały, lotniska czy sztaby polowe.

Źródło: "Wall Street Jorunal" / Unian

