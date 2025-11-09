"Wróg zajął Uspieniwkę, a także zbliżył się do Stepowej Nowoseliwki, Zlagody, Sołodkich i Ochotnych" - poinformowali analitycy projektu DeepState. Według nich sytuacja w rejonie Uspieniwki pogorszyła się po wycofaniu około połowy personelu ukraińskiego, który skierowano do obrony terenów w pobliżu Wysznego.

Uspieniwka leży niedaleko Pawłówki, o której przejęciu DeepState informował w czwartek. Wówczas jednak Siły Obronne Ukrainy zdementowały te doniesienia.

Ukraina. Obowiązkowa ewakuacja rodzin z dziećmi. Obejmie miejsca w dwóch obwodach

W sobotę analitycy przekazali, że rosyjskie oddziały kontrolują już zarówno Uspieniwkę, jak i Pawłówkę, a także blokują ukraińskie jednostki w Nowomykołajiwce. Walki miały toczyć się również w miejscowościach Sołodke i Równopol, gdzie działały rosyjskie grupy dywersyjne.

W kilku innych wsiach - Prywilu, Nowym i Nowouspieniwsku - wróg ma być przynajmniej częściowo obecny. W związku z pogarszającą się sytuacją na południu kraju rządzący ogłosiłi obowiązkową ewakuację dzieci wraz z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi z części miejscowości w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim.

Jak przekazano, decyzję podjęto po posiedzeniu Kwatery Głównej Koordynacji ds. Środków Ewakuacyjnych i Skutecznego Reagowania na Masowe Przemieszczenia Ludności, któremu przewodniczył wiceminister Ołeksij Riabykin.

Nie ujawniono listy miejscowości objętych ewakuacją, jednak wiadomo, że dotyczy ona również placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych około 50 kilometrów od linii frontu.

Front się przesuwa. Ewakuacja z zapewnieniem bezpieczeństwa

Władze poinformowały, że ewakuacja ma odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - z odpowiednim zabezpieczeniem medycznym i eskortą. Jednocześnie dyskutowano o funkcjonowaniu centrów tranzytowych dla ewakuowanych oraz o możliwości uruchomienia dodatkowego ośrodka w obwodzie charkowskim.

Od 1 czerwca 2025 roku z terenów przyfrontowych ewakuowano ponad 124 tys. osób, w tym 14,5 tys. dzieci i 4 tys. osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Obecnie na Ukrainie działa 20 centrów tranzytowych. Najwięcej, bo aż osiem, funkcjonuje w obwodzie dniepropietrowskim - m.in. w Dnieprze, Pawłohradzie oraz wsiach Stepowe i Wołoskie. Pięć ośrodków działa w obwodzie sumskim, dwa w Charkowie, trzy w obwodzie wołyńskim, a po jednym w Mikołajowie i Zaporożu.

Po opuszczeniu ośrodków przejściowych ewakuowani mogą korzystać z bezpłatnych tymczasowych punktów zakwaterowania (TTP). Na terenie kraju jest ich łącznie 1111, najwięcej w obwodach: dniepropietrowskim (135), zakarpackim (111), charkowskim (78) i kirowohradzkim (77). Wcześniej obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi ogłoszono w rejonie synelnykowskim w obwodzie dniepropietrowskim.

