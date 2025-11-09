Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Obowiązkowa ewakuacja w Ukrainie. Obejmie rodziny, wskazano lokalizację

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Ukraińskie władze zdecydowały o obowiązkowej ewakuacji rodzin z dziećmi z niektórych miejscowości w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim. W tym regionie trwają coraz bardziej intensywne walki, a według najnowszych danych projektu analitycznego DeepState rosyjskie wojska zajęły kolejną wieś - Uspieniwkę.

Wojna na Ukrainie. DeepState: Rosjanie przejęli wieś Uspieniwk
Wojna na Ukrainie. DeepState: Rosjanie przejęli wieś UspieniwkDeepStateMapmateriał zewnętrzny

"Wróg zajął Uspieniwkę, a także zbliżył się do Stepowej Nowoseliwki, Zlagody, Sołodkich i Ochotnych" - poinformowali analitycy projektu DeepState. Według nich sytuacja w rejonie Uspieniwki pogorszyła się po wycofaniu około połowy personelu ukraińskiego, który skierowano do obrony terenów w pobliżu Wysznego.

Zobacz również:

Rosja robi postępy na froncie. Kolejna część ukraińskiego terytorium zdobyta
Wojna w Ukrainie

Błyskawiczne tempo Rosjan. Kolejna zdobycz na newralgicznym odcinku frontu

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Uspieniwka leży niedaleko Pawłówki, o której przejęciu DeepState informował w czwartek. Wówczas jednak Siły Obronne Ukrainy zdementowały te doniesienia.

    Ukraina. Obowiązkowa ewakuacja rodzin z dziećmi. Obejmie miejsca w dwóch obwodach

    W sobotę analitycy przekazali, że rosyjskie oddziały kontrolują już zarówno Uspieniwkę, jak i Pawłówkę, a także blokują ukraińskie jednostki w Nowomykołajiwce. Walki miały toczyć się również w miejscowościach Sołodke i Równopol, gdzie działały rosyjskie grupy dywersyjne.

    W kilku innych wsiach - Prywilu, Nowym i Nowouspieniwsku - wróg ma być przynajmniej częściowo obecny. W związku z pogarszającą się sytuacją na południu kraju rządzący ogłosiłi obowiązkową ewakuację dzieci wraz z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi z części miejscowości w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim.

    Jak przekazano, decyzję podjęto po posiedzeniu Kwatery Głównej Koordynacji ds. Środków Ewakuacyjnych i Skutecznego Reagowania na Masowe Przemieszczenia Ludności, któremu przewodniczył wiceminister Ołeksij Riabykin.

    Zobacz również:

    Analitycy wojenni przekazali nowe informacje o postępach Rosjan. Poczynili postępy w kierunku Pokrowska
    Wojna w Ukrainie

    Atakują coraz mocniej. Rosjanie napierają, ważą się losy Pokrowska

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Nie ujawniono listy miejscowości objętych ewakuacją, jednak wiadomo, że dotyczy ona również placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych około 50 kilometrów od linii frontu.

      Front się przesuwa. Ewakuacja z zapewnieniem bezpieczeństwa

      Władze poinformowały, że ewakuacja ma odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - z odpowiednim zabezpieczeniem medycznym i eskortą. Jednocześnie dyskutowano o funkcjonowaniu centrów tranzytowych dla ewakuowanych oraz o możliwości uruchomienia dodatkowego ośrodka w obwodzie charkowskim.

      Od 1 czerwca 2025 roku z terenów przyfrontowych ewakuowano ponad 124 tys. osób, w tym 14,5 tys. dzieci i 4 tys. osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

      Zobacz również:

      Analitycy: Rosjanie wdarli się do przedmieść Kupiańska. Wojsko dementuje
      Wojna w Ukrainie

      Rosjanie mieli dostać się do strategicznie ważnego miasta. Wojsko dementuje

      Marcin Jan Orłowski
      Aleksandra Czurczak
      Marcin Jan Orłowski, Aleksandra Czurczak

        Obecnie na Ukrainie działa 20 centrów tranzytowych. Najwięcej, bo aż osiem, funkcjonuje w obwodzie dniepropietrowskim - m.in. w Dnieprze, Pawłohradzie oraz wsiach Stepowe i Wołoskie. Pięć ośrodków działa w obwodzie sumskim, dwa w Charkowie, trzy w obwodzie wołyńskim, a po jednym w Mikołajowie i Zaporożu.

        Po opuszczeniu ośrodków przejściowych ewakuowani mogą korzystać z bezpłatnych tymczasowych punktów zakwaterowania (TTP). Na terenie kraju jest ich łącznie 1111, najwięcej w obwodach: dniepropietrowskim (135), zakarpackim (111), charkowskim (78) i kirowohradzkim (77). Wcześniej obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi ogłoszono w rejonie synelnykowskim w obwodzie dniepropietrowskim.

        Zobacz również:

        Ukraińcy przyznali to pierwszy raz. Rosjanie nacierają w kolejnym regionie
        Wojna w Ukrainie

        Ukraińcy przyznali to pierwszy raz. Rosjanie nacierają w kolejnym regionie

        Wojciech Barański
        Wojciech Barański
        Spór ws. nominacji w służbach specjalnych w ''Śniadaniu Rymanowskiego''. Tyszka: To wygląda na piaskownicę, która nas ośmieszaPolsat NewsPolsat News

        Najnowsze