W skrócie Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zatrzymała obywatela Szwecji, który walczył wcześniej po stronie Ukrainy.

Według informacji FSB, Szwed przekroczył granicę Rosji pod pretekstem wstąpienia do jej armii i planował akcje sabotażowe.

Wobec zatrzymanego wszczęto postępowanie karne za nielegalne przekroczenie granicy i tymczasowo aresztowano go do 6 grudnia.

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FSB, otwiera się w nowym oknie poinformowała, że do zatrzymania doszło w rejonie siebieskim, będącym częścią obwodu pskowskiego w zachodniej części Rosji. Rejon ten graniczy z Białorusią, otwiera się w nowym oknie i Łotwą, otwiera się w nowym oknie.

FSB informuje o zatrzymaniu Szweda. Kristersson: Próbujemy się dowiedzieć

Według ustaleń przekazanych przez kremlowskie służby, obywatel Szwecji od lutego do czerwca pełnił służbę kontraktową jako dowódca oddziału bezzałogowych statków powietrznych w ukraińskim batalionie.

W oświadczeniu padło też zapewnienie, że FSB ma dowody potwierdzające jego udział w akcjach przeciwko Rosji.

Do komunikatu prasowego prokremlowska RIA Novosti dołączyła także nagranie z zatrzymanym mężczyzną, na którym mówi on m.in., że ma 35 lat i służył w batalionie "Ajdar" (24. Samodzielnym Batalionie Szturmowym). Stwierdził też, że "chcieli, aby przeprowadzał terrorystyczne ataki i akty dywersji na terenie Rosji".

Premier Szwecji Ulf Kristersson, który przebywa w czwartek na szczycie UE w Brukseli, zaznaczył, że na razie są to doniesienia medialne. - Próbujemy dowiedzieć się szczegółów przez naszą ambasadę w Moskwie - powiedział Kristersson szwedzkiemu nadawcy publicznemu SVT.

FSB zatrzymała obywatela Szwecji. Miał planować akcje sabotażowe

W komunikacie FSB stwierdzono, że Szwed pod pretekstem chęci dołączenia do rosyjskich sił zbrojnych przekroczył granicę z Rosją, otwiera się w nowym oknie, aby następnie przeprowadzać akcje dywersyjne w należących do Rosji obiektach wojskowych.

Wobec obywatela Szwecji, otwiera się w nowym oknie zostało wszczęte postępowanie karne, zarzutem jest nielegalne przekroczenie granicy państwowej. Rosyjskie władze rozważają także postawienie mu kolejnych zarzutów, związanych z działalnością w grupach terrorystycznych (za jakie uważane są jednostki walczące po stronie Ukrainy) oraz najemnictwem.

Serwis MK-Psków, regionalny portal kontrolowanego przez Kreml "Moskiewskiego Komsomolca", napisał we wtorek o zatrzymaniu obywatela Szwecji, który pieszo przekroczył granicę bez odpowiednich dokumentów, omijając przejścia graniczne.

Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt do 6 grudnia. Według portalu, środek zapobiegawczy został zastosowany gdyż obywatel Szwecji nie ma stałego miejsca zamieszkania, pobytu ani zameldowania w Rosji.

Źródła: RIA Novosti, mk-pskov.ru



