W skrócie Ramzan Kadyrow zaprzeczył doniesieniom o wypadku swojego syna Adama, nazywając je "mistyfikacją".

Ukraińskie media zwracają uwagę, że Kadyrow odniósł się do sprawy niemal miesiąc po pojawieniu się pierwszych informacji o wypadku.

Według niezależnych źródeł syn Kadyrowa miał zostać poszkodowany w wypadku w Groznym i przewieziony do Moskwy na leczenie.

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow twierdzi, że doniesienia o wypadku samochodowym jego syna Adama Kadyrowa są "fałszywe" - informuje niezależny rosyjski serwis Meduza. Z kolei portal Ukraińska Prawda zwraca uwagę, że czeczeński lider zabrał głos prawie miesiąc po pojawieniu się pierwszych informacji w tej sprawie.

Ramzan Kadyrow o wypadku syna: Mistyfikacja, można oszukać każdego

- Za pomocą sztucznej inteligencji można oszukać każdego człowieka. W całym kraju miało miejsce 128 tysięcy wypadków, zginęło 13 009 osób, ale nikogo to nie obchodzi, nikt nic nie mówi. A pojawiła się gdzieś fałszywa informacja o wypadku syna Kadyrowa i stała się numerem jeden w światowych wiadomościach - mówił przywódca Czeczenii podczas spotkania z prokuratorem republiki Arsanem Adajewem, cytowany przez agencję TASS.

Kadyrow ogłosił również, że planuje zaostrzyć działania mające zwalczać cyberprzestępczość, w szczególności rozpowszechnianie fałszywych informacji. - Temat ten jest bardzo ważny dla całego kraju, ale nieprawdziwe informacje dotyczące naszej republiki zawsze z jakiegoś powodu wywołują szczególne poruszenie w mediach - nadmienił.

Adam Kadyrow miał ulec wypadkowi. Mowa o leczeniu w Moskwie

O tym, że w Groznym doszło do wypadku, w którym poszkodowany został Adam Kadyrow, w styczniu informował opozycyjny kanał Niyso na Telegramie oraz projekt Kavkaz.Realii, powołując się przy tym na dwa źródła. Według tych doniesień 18-letni syn przywódcy Czeczenii był w ciężkim stanie.

Informator Kavkaz.Realii twierdził, że Adam Kadyrow z powodu dużej prędkości stracił panowanie na prowadzonym przez siebie autem, uderzył w barierę, a pozostałe, jadące w kolumnie pojazdy zderzyły się ze sobą. Nie wiadomo, ile osób ucierpiało w wyniku wypadku.

Kavkaz.Realii podawał również, że 18-latek miał zostać przetransportowany samolotem do Moskwy na leczenie. Po nim do stolicy Rosji miał przybyć także sam Ramzan Kadyrow. Serwis Meduza zaznacza, że władze Czeczenii nie komentowały wcześniej doniesień o wypadku.

