Nowy zakaz w newralgicznym regionie Rosji. Władze powiedziały "dość"
Mieszkańcy obwodu biełgorodzkiego w Rosji mają zakaz publikowania w sieci informacji czy filmów po atakach w regionie. Obecnie mogą rozpowszechniać tylko te materiały, które upublicznią tamtejsze władze bądź służby. Obostrzenia wprowadzono z uwagi na "obecną sytuację" - stwierdził enigmatycznie gubernator. Za nieposłuszeństwo mieszkańcom grożą kary.
W skrócie
- Władze obwodu biełgorodzkiego wprowadziły zakaz udostępniania informacji o atakach dronów. Zabronione jest też publikowanie nagrań, które do tej pory często pojawiały się w sieci.
- Nowe przepisy pozwalają publikować szczegóły dotyczące ataków jedynie oficjelom oraz służbom.
- Za naruszenie zakazu mieszkańcom grożą kary administracyjne.
Rosyjski obwód biełgorodzki graniczy bezpośrednio z Ukrainą, a także z obwodem kurskim, gdzie ukraińskie wojska prowadziły niedawno szerzej zakrojoną ofensywę.
Z tego powodu mieszkańcy musieli liczyć się z echem wojny. Ukraińcy w rejonie tym przeprowadzali też dronowe ataki, chcąc przetrzebiać gromadzące się tam jednostki rosyjskie, czy uderzać w obiekty wojskowe.
Wojna w Ukrainie. Nowy zakaz w obwodzie biełgorodzkim w Rosji
Do wymiany ciosów na pograniczu wciąż dochodzi, jednak teraz władze obwodu zdecydowały się na nowy krok.
The Kyiv Independent opisuje, że wprowadzono tam zakaz udostępniania informacji o atakach bezzałogowców. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow napisał, że "dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono ze względu na obecną sytuację i zagrożenie uderzeniami dronów".
Do tej pory po atakach w sieci dosyć szybko pojawiały się filmy mieszkańców, którzy donosili o nocnych eksplozjach, odgłosach wybuchów. Publikowali też nagrania przelatujących maszyn bądź filmy z miejsc zdarzeń.
Teraz, jak czytamy, "zabrania się rozpowszechniania w przestrzeni publicznej, w tym w internecie, jakichkolwiek informacji związanych z działaniami wojska, jego lokalizacją, wyposażeniem czy infrastrukturą cywilną".
Rosja. Nowy zakaz dla mieszkańców. W tle ataki dronów
Zgodnie z nowymi przepisami teraz materiały i szczegóły dotyczące ataków publikować mogą jedynie oficjele, przedstawiciele organów ścigania, służb bezpieczeństwa i władz.
Obywatele w sieci udostępniać mogą jedynie te dane, które wcześniej ujawniły w oficjalnych komunikatach władze.
Rozpowszechnianie wszelkich innych materiałów jest zakazane. Za naruszenie przepisów grozić mają kary administracyjne, choć nie podano szczegółowo, o jakie sankcje chodzi.
Źródło: The Kyiv Independent