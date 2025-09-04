W skrócie Władze obwodu biełgorodzkiego wprowadziły zakaz udostępniania informacji o atakach dronów. Zabronione jest też publikowanie nagrań, które do tej pory często pojawiały się w sieci.

Nowe przepisy pozwalają publikować szczegóły dotyczące ataków jedynie oficjelom oraz służbom.

Za naruszenie zakazu mieszkańcom grożą kary administracyjne.

Rosyjski obwód biełgorodzki graniczy bezpośrednio z Ukrainą, a także z obwodem kurskim, gdzie ukraińskie wojska prowadziły niedawno szerzej zakrojoną ofensywę.

Z tego powodu mieszkańcy musieli liczyć się z echem wojny. Ukraińcy w rejonie tym przeprowadzali też dronowe ataki, chcąc przetrzebiać gromadzące się tam jednostki rosyjskie, czy uderzać w obiekty wojskowe.

Wojna w Ukrainie. Nowy zakaz w obwodzie biełgorodzkim w Rosji

Do wymiany ciosów na pograniczu wciąż dochodzi, jednak teraz władze obwodu zdecydowały się na nowy krok.

The Kyiv Independent opisuje, że wprowadzono tam zakaz udostępniania informacji o atakach bezzałogowców. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow napisał, że "dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono ze względu na obecną sytuację i zagrożenie uderzeniami dronów".

Do tej pory po atakach w sieci dosyć szybko pojawiały się filmy mieszkańców, którzy donosili o nocnych eksplozjach, odgłosach wybuchów. Publikowali też nagrania przelatujących maszyn bądź filmy z miejsc zdarzeń.

Teraz, jak czytamy, "zabrania się rozpowszechniania w przestrzeni publicznej, w tym w internecie, jakichkolwiek informacji związanych z działaniami wojska, jego lokalizacją, wyposażeniem czy infrastrukturą cywilną".

Rosja. Nowy zakaz dla mieszkańców. W tle ataki dronów

Zgodnie z nowymi przepisami teraz materiały i szczegóły dotyczące ataków publikować mogą jedynie oficjele, przedstawiciele organów ścigania, służb bezpieczeństwa i władz.

Obywatele w sieci udostępniać mogą jedynie te dane, które wcześniej ujawniły w oficjalnych komunikatach władze.

Rozpowszechnianie wszelkich innych materiałów jest zakazane. Za naruszenie przepisów grozić mają kary administracyjne, choć nie podano szczegółowo, o jakie sankcje chodzi.

Źródło: The Kyiv Independent

