Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Nowy zakaz w newralgicznym regionie Rosji. Władze powiedziały "dość"

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Mieszkańcy obwodu biełgorodzkiego w Rosji mają zakaz publikowania w sieci informacji czy filmów po atakach w regionie. Obecnie mogą rozpowszechniać tylko te materiały, które upublicznią tamtejsze władze bądź służby. Obostrzenia wprowadzono z uwagi na "obecną sytuację" - stwierdził enigmatycznie gubernator. Za nieposłuszeństwo mieszkańcom grożą kary.

Służby w obwodzie biełgorodzkim po jednym z ataków
Służby w obwodzie biełgorodzkim po jednym z atakówSTRINGER / ANADOLU AGENCY AFP

W skrócie

  • Władze obwodu biełgorodzkiego wprowadziły zakaz udostępniania informacji o atakach dronów. Zabronione jest też publikowanie nagrań, które do tej pory często pojawiały się w sieci.
  • Nowe przepisy pozwalają publikować szczegóły dotyczące ataków jedynie oficjelom oraz służbom.
  • Za naruszenie zakazu mieszkańcom grożą kary administracyjne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjski obwód biełgorodzki graniczy bezpośrednio z Ukrainą, a także z obwodem kurskim, gdzie ukraińskie wojska prowadziły niedawno szerzej zakrojoną ofensywę.

Z tego powodu mieszkańcy musieli liczyć się z echem wojny. Ukraińcy w rejonie tym przeprowadzali też dronowe ataki, chcąc przetrzebiać gromadzące się tam jednostki rosyjskie, czy uderzać w obiekty wojskowe.

Wojna w Ukrainie. Nowy zakaz w obwodzie biełgorodzkim w Rosji

Do wymiany ciosów na pograniczu wciąż dochodzi, jednak teraz władze obwodu zdecydowały się na nowy krok.

The Kyiv Independent opisuje, że wprowadzono tam zakaz udostępniania informacji o atakach bezzałogowców. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow napisał, że "dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono ze względu na obecną sytuację i zagrożenie uderzeniami dronów".

Zobacz również:

Donald Trump jest zdeterminowany doprowadzić do pokoju w Ukrainie
Ukraina - Rosja

"Jestem zdeterminowany". Trump nie składa broni w sprawie Ukrainy

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Do tej pory po atakach w sieci dosyć szybko pojawiały się filmy mieszkańców, którzy donosili o nocnych eksplozjach, odgłosach wybuchów. Publikowali też nagrania przelatujących maszyn bądź filmy z miejsc zdarzeń.

    Teraz, jak czytamy, "zabrania się rozpowszechniania w przestrzeni publicznej, w tym w internecie, jakichkolwiek informacji związanych z działaniami wojska, jego lokalizacją, wyposażeniem czy infrastrukturą cywilną".

    Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny! 

    Rosja. Nowy zakaz dla mieszkańców. W tle ataki dronów

    Zgodnie z nowymi przepisami teraz materiały i szczegóły dotyczące ataków publikować mogą jedynie oficjele, przedstawiciele organów ścigania, służb bezpieczeństwa i władz.

    Obywatele w sieci udostępniać mogą jedynie te dane, które wcześniej ujawniły w oficjalnych komunikatach władze.

    Rozpowszechnianie wszelkich innych materiałów jest zakazane. Za naruszenie przepisów grozić mają kary administracyjne, choć nie podano szczegółowo, o jakie sankcje chodzi.

    Źródło: The Kyiv Independent

    Zobacz również:

    Robert Fico rozmawiał z Władimirem Putinem. Media: Rosyjski przywódca namawiał do blokady energetycznej Ukrainy
    Ukraina - Rosja

    Putin wprost namawiał Ficę. "Ukraina od razu zrozumie"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim: To również jego sukcesPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze