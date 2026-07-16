Nowy rozdział w ukraińskim resorcie obrony. Wskazanie Zełenskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył w czwartek obowiązki ministra obrony gen. Jewhenowi Chmarze, obecnemu szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak Rada Najwyższa zatwierdziła skład nowego rządu Serhija Koreckiego.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski powierzył gen. Jewhenowi Chmarze, dotychczasowemu szefowi SBU, tymczasowe pełnienie obowiązków ministra obrony Ukrainy po zatwierdzeniu nowego rządu.
- Mychajło Fedorow zrezygnował ze stanowiska ministra obrony z powodu konfliktu z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim.
- Rada Najwyższa zatwierdziła nowy skład rządu prowadzonego przez Serhija Koreckiego, jednak ostatecznego wyboru szefów resortów obrony i spraw zagranicznych jeszcze nie dokonano.
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Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy - ocenił Zełenski.
"Powierzyłem Jewhenowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra, kontynuowanie reformy sektora obrony oraz zapewnienie Ukrainie wszystkich tych rezultatów, o których mówiliśmy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwrócę się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Jewhena Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy"- napisał Zełenski w czwartek w komunikatorze Telegram.
Zmiany w rządze Ukrainy. Wybrano nowego ministra obrony
Wcześniej tego dnia zdymisjonowany minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandrem Syrskim.
Również Zełenski miał oznajmić podczas środowego spotkania z deputowanymi ze swej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, że Fedorow pozostaje w sporze z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami i tego konfliktu nie udaje się rozwiązać.
Kilka godzin przed powierzeniem Chmarze obowiązków szefa resortu obrony prezydent oznajmił, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych.
Nowy rząd Ukrainy zatwierdzony. Nie wszystkie nominacje rozstrzygnięte
Zmiany w ukraińskim rządzie rozpoczęły się w niedzielę, gdy Wołodymyr Zełenski ogłosił plan przebudowy gabinetu. Dotychczasowa premier Julia Swyrydenko potwierdziła wówczas, że opuści stanowisko szefowej rządu.
W czwartek Rada Najwyższa większością głosów zatwierdziła nowy skład Rady Ministrów kierowanej przez Serhija Koreckiego. Wcześniej Mychajło Fedorow złożył dymisję, a stanowisko ministra obrony pozostało nieobsadzone.
Ukraiński parlament nie zatwierdził od razu nowych szefów resortów obrony i spraw zagranicznych. Decyzje w tych sprawach miały zostać podjęte po przedstawieniu odrębnych wniosków przez prezydenta.
Po nominacji Jewhena Chmary Zełenski zapowiedział, że po zakończeniu wymaganych procedur formalnych skieruje do Rady Najwyższej wniosek o jego oficjalne powołanie na stanowisko ministra obrony Ukrainy. Nowy szef resortu ma odpowiadać m.in. za dalszą realizację reform obronnych oraz współpracę z międzynarodowymi partnerami.