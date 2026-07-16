Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Nowy rozdział w ukraińskim resorcie obrony. Wskazanie Zełenskiego

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył w czwartek obowiązki ministra obrony gen. Jewhenowi Chmarze, obecnemu szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak Rada Najwyższa zatwierdziła skład nowego rządu Serhija Koreckiego.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Jewhen Chmara w ciemnej koszuli przemawia przy przezroczystej mównicy, trzymając się pulpitu.
Jewhen Chmara został nowym ministrem obronyMARIANNA KOTYKAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski powierzył gen. Jewhenowi Chmarze, dotychczasowemu szefowi SBU, tymczasowe pełnienie obowiązków ministra obrony Ukrainy po zatwierdzeniu nowego rządu.
  • Mychajło Fedorow zrezygnował ze stanowiska ministra obrony z powodu konfliktu z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim.
  • Rada Najwyższa zatwierdziła nowy skład rządu prowadzonego przez Serhija Koreckiego, jednak ostatecznego wyboru szefów resortów obrony i spraw zagranicznych jeszcze nie dokonano.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy - ocenił Zełenski.

"Powierzyłem Jewhenowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra, kontynuowanie reformy sektora obrony oraz zapewnienie Ukrainie wszystkich tych rezultatów, o których mówiliśmy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwrócę się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Jewhena Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy"- napisał Zełenski w czwartek w komunikatorze Telegram.

Zmiany w rządze Ukrainy. Wybrano nowego ministra obrony

Wcześniej tego dnia zdymisjonowany minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandrem Syrskim.

Zobacz również:

Powodem odwołania Mychajło Fedorowa miał być konflikt z Ołeksandrem Syrskim
Wojna w Ukrainie

Zełenski odwołał ministra obrony. Kulisy decyzji. "Żyją w dwóch światach"

Marta Stępień
Alicja Krause
Marta Stępień, Alicja Krause

Również Zełenski miał oznajmić podczas środowego spotkania z deputowanymi ze swej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, że Fedorow pozostaje w sporze z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami i tego konfliktu nie udaje się rozwiązać.

Kilka godzin przed powierzeniem Chmarze obowiązków szefa resortu obrony prezydent oznajmił, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych.

Nowy rząd Ukrainy zatwierdzony. Nie wszystkie nominacje rozstrzygnięte

Zmiany w ukraińskim rządzie rozpoczęły się w niedzielę, gdy Wołodymyr Zełenski ogłosił plan przebudowy gabinetu. Dotychczasowa premier Julia Swyrydenko potwierdziła wówczas, że opuści stanowisko szefowej rządu.

Zobacz również:

Ukraiński parlament zagłosował za powołaniem nowego rządu
Świat

Nowy rząd Ukrainy powołany. Parlament zdecydował

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

W czwartek Rada Najwyższa większością głosów zatwierdziła nowy skład Rady Ministrów kierowanej przez Serhija Koreckiego. Wcześniej Mychajło Fedorow złożył dymisję, a stanowisko ministra obrony pozostało nieobsadzone.

Ukraiński parlament nie zatwierdził od razu nowych szefów resortów obrony i spraw zagranicznych. Decyzje w tych sprawach miały zostać podjęte po przedstawieniu odrębnych wniosków przez prezydenta.

Po nominacji Jewhena Chmary Zełenski zapowiedział, że po zakończeniu wymaganych procedur formalnych skieruje do Rady Najwyższej wniosek o jego oficjalne powołanie na stanowisko ministra obrony Ukrainy. Nowy szef resortu ma odpowiadać m.in. za dalszą realizację reform obronnych oraz współpracę z międzynarodowymi partnerami.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski poparł Serhija Koreckiego jako kandydata na urząd premiera
Świat

Ukraina czeka na nowego premiera. Zełenski wskazał kandydata

Maria Literacka
Maria Literacka


"Polityczny WF": "Zdrajca Morawiecki". Czy PiS odetnie się od byłego premiera? INTERIA.PL

Najnowsze