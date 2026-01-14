Wojna w Ukrainie
Nowy problem Putina po akcji USA. Sojusznicy mają dość. "Opuszczeni"

Karolina Głodowska

Rozgoryczenie, rozczarowanie i brak zaufania - to czuć mają sojusznicy Władimira Putina po akcji USA w Wenezueli i ujęciu Nicolasa Maduro. Jak anonimowo opowiadają urzędnicy partnerstwo z Rosją okazało się iluzją, która nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Co ciekawe, sytuacja ta wcale może nie być korzystna dla Ukrainy. Powód jest jeden.

Grupa polityków w garniturach idzie korytarzem, centralnie widoczny mężczyzna gestykuluje podczas rozmowy, wokół niego skupieni pozostali uczestnicy spotkania, wszyscy wyglądają na skoncentrowanych.
Trudna sytuacja Rosji po akcji USA w Wenezueli. Sojusznicy tracą zaufanie?ALEXANDER KAZAKOV / POOLAFP

W skrócie

  • Bloomberg opisuje rozgoryczenie wśród strategicznych partnerów Rosji z powodu braku wsparcia ze strony Kremla.
  • Przykład Wenezueli pokazuje, że pomimo deklaracji Rosjanie nie zapewnili skutecznej ochrony dyktatorowi Maduro.
  • Rosja koncentruje się na wojnie w Ukrainie, ograniczając swoje zaangażowanie wobec sojuszników takich jak Iran, Syria czy Kuba.
O nastrojach sojuszników Rosji pisze Bloomberg. Z tekstu wynika, że strategiczni partnerzy Moskwy na całym świecie czują rozgoryczenie i że zostali wręcz przez Władimira Putina opuszczeni. 

Narzekają na brak wsparcia w kluczowych momentach, bo Kreml skupia całą swoją uwagę na wojnie, którą rozpętał w Ukrainie.

Bloomberg wskazuje na najgłośniejszy w ostatnich tygodniach przykład - Wenezuelę. Rosjanie w reakcji na eskalacyjną narrację Donalda Trumpa zapewniali Caracas o swoim partnerstwie i wsparciu oraz potępiali zapowiedzi USA i atakowanie wenezuelskich statków z ropą.

Gdy jednak doszło do ujęcia dyktatora Nicolasa Maduro, Moskwa w oczach swoich sojuszników sporo straciła.

Rosja traci w oczach swoich sojuszników. Wsparcie okazało się iluzją

Urzędnicy z Wenezueli, których cytuje Bloomberg, uważają, że "wieloletnie stosunki z Moskwą" w dziedzinie bezpieczeństwa były czymś na wzór iluzji. Jak czytamy, pomimo wielu gróźb Trumpa Rosjanie nie byli w stanie wywiadowczo, czy w inny sposób, zapobiec interwencji USA w Caracas bądź wykryć słabych punktów i ich wyeliminować, by zabezpieczyć Maduro.

    Inna kwestia to z kolei jakość wsparcia Rosji. Dziennikarze "The New York Times" opisywali kilka dni temu, że rosyjskie systemy przeciwlotnicze, które miały chronić wenezuelskie niebo albo nie działały, albo... były schowane w magazynach.

    "Wenezuelczycy nie są w tym osamotnieni, od Damaszku, po Teheran i Hawanę, w ciągu 13 ostatnich miesięcy autorytarne reżimy odkryły, że wsparcie Rosji nie wystarcza w najważniejszych momentach" - oceniono.

    Syryjski obalony dyktator Baszar al-Asad uciekł do Moskwy, gdy Rosja zmniejszyła swoje wsparcie militarne. Kuba bez protektora stoi w obliczu kryzysu humanitarnego, a Iran w poprzednim roku został zaatakowany przez USA. Teraz z kolei Iranem wstrząsają protesty i groźba interwencji Waszyngtonu - wyliczają autorzy.

    Wojna w Ukrainie a podejście Rosji do Iranu. "Nie wróży dobrze"

    Odnośnie do Wenezueli - dla Rosji stosunki z Waszyngtonem miały być ważniejsze niż Maduro.

    Anonimowy rozmówca portalu z Kremla ocenił natomiast, że Iran jest poważniejszym problemem, ale Rosja prócz wspierania Teheranu w sferze propagandowej raczej nie będzie angażować się aktywnie w ewentualne działania militarne. Także z uwagi na ograniczone zasoby i wojnę w Ukrainie.

    "To nie wróży dobrze innym partnerom Rosji. Jednoczenie wskazuje, że dla Moskwy priorytetem jest Ukraina, co może utrudnić doprowadzenie do przełomu w negocjacjach toczonych za pośrednictwem USA" - prognozuje Bloomberg.

    Źródła: Unian, Bloomberg

