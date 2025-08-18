Ukraina Rosja
Nowy pomysł Macrona dotyczy całej Europy. Rozwinął ideę Trumpa

- Myślę, że w następstwie tego spotkania potrzebne będzie prawdopodobnie czterostronne - powiedział Emmanuel Macron podczas wizyty w Białym Domu. Prezydent Francji zasugerował w ten sposób zorganizowanie rozmów między liderami USA, Ukrainy, Rosji i przywódcami europejskimi. To odpowiedź na propozycję Trumpa w sprawie organizacji trójstronnego spotkania. - Mamy na myśli bezpieczeństwo całego kontynentu - dodał.

Macron proponuje spotkanie z Putinem. "Bezpieczeństwo całego kontynentu"
Macron proponuje spotkanie z Putinem. "Bezpieczeństwo całego kontynentu"

W czasie rozmów z Donaldem Trumpem w Białym Domu prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do zorganizowania czterostronnego spotkania między prezydentami USA, Ukrainy, Rosji i liderami państw europejskich. Przywódca nawiązał w ten sposób do wcześniejszej propozycji dotyczącej trójstronnych rozmów.

- Wszyscy jesteśmy za pokojem, od lat ciężko pracujemy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju - zaczął francuski prezydent.

Emmanuel Macron z propozycją spotkania z Putinem. "Czterostronne"

- Myślę, że w następstwie tego spotkania potrzebne będzie prawdopodobnie czterostronne, ponieważ kiedy mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, mamy na myśli bezpieczeństwo całego kontynentu europejskiego - wyjaśnił Macron.

    Słowa prezydenta Francji padły podczas wizyty europejskich liderów w Białym Domu, gdzie dyskutowano nad warunkami pokoju w Ukrainie.

    - Mieliśmy bardzo dobre rozmowy służące zakończeniu wojny (...) Będę rozmawiał z Putinem po tym spotkaniu. Nawet II wojna światowa nie była tak straszna jak ta wojna w Ukrainie (...) Zobaczymy za 1-2 tygodnie, czy możemy zakończyć tę wojnę - zaczął spotkanie Donald Trump. Wcześniej przywódca brał udział w dwustronnych rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim.

    Wraz z Macronem do Waszyngtonu przylecieli również premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

    Europejscy liderzy na spotkaniu z Trumpem. "Gwarancje bezpieczeństwa podobne do art. 5 NATO"

    Głos później zabrali także europejscy liderzy. - Nie wyobrażam sobie, by kolejne spotkanie odbyło się bez zawieszenia broni - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz. - Dobrze, że mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa podobnych do art. 5 - przekazała natomiast szefowa KE Ursula von der Leyen.

      - Potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa. Pierwsza kwestia to silna ukraińska armia, druga to bezpieczeństwo od USA - podkreślił prezydent Francji Emmanuel Macron. - Amerykańska chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to duży krok i przełom - stwierdził z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

      Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że "możemy poczynić realne postępy w zakresie gwarancji bezpieczeństwa". - Najważniejsze jest, żeby wojna się nie powtórzyła, dobrze że rozmawiamy o włoskim modelu gwarancji bezpieczeństwa opartej o art. 5 NATO - nadmieniła premier Włoch Giorgia Meloni.

      Głos zabrał też prezydent Finlandii Alexander Stubb, "to spotkanie jest symboliczne, bo pokazuje Team Europę i Team USA pomagające Ukrainie".

      Władysław Teofil Bartoszewski w "Graffiti": Do Waszyngtonu zaprasza prezydent TrumpPolsat NewsPolsat News

