Rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne otrzymały kolejny zmodernizowany samolot radarowy dalekiego zasięgu A-50U - donoszą rosyjskie media.

Samolot miał otrzymać nową elektronikę o zwiększonej wydajności i szybkości, co pozwoliło na rozszerzenie możliwości funkcjonalnego oprogramowania.

Maszynę wyposażono w nowe monitory LCD o wysokiej rozdzielczości. Samolot otrzymał również zmodernizowany system sterowania lotem i nawigacją.

Nie wiadomo dokładnie, ile samolotów A-50U znajduje się obecnie na wyposażeniu Federacji Rosyjskiej. Obserwatorzy szacowali wcześniej, że w 2025 roku Kreml dysponował około ośmioma takimi maszynami.

Co najmniej dwa samoloty A-50U zostały utracone podczas wojny z Ukrainą. Stało się to zimą 2024 roku.

Rosja. Samoloty A-50 i A-50U

Federacja Rosyjska wykorzystywała samoloty radarowe A-50/A-50U m.in. od 2015 roku podczas konfliktu w Syrii, a następnie podczas inwazji na Ukrainę począwszy od 2022 roku.

A-50 to radziecki samolot radiolokacyjny dalekiego zasięgu. Powstał na bazie wojskowego samolotu transportowego Ił-76.

Samolot ten może być używany do wykrywania i śledzenia celów powietrznych i nawodnych, a także do przesyłania danych do stanowisk dowodzenia zautomatyzowanymi systemami kierowania różnymi rodzajami sił zbrojnych.

A-50U. "Latający radar" na wyposażeniu rosyjskiej armii

A-50U to maszyna nazywana na zachodzie skrótowo AWACS, czyli latający radar i stanowisko kontroli lotnictwa oraz obrony przeciwlotniczej. Nad kadłubem w specyficznej talerzowej osłonie ma duży radar zdolny wykrywać obiekty oddalone o kilkaset kilometrów.

Informacje z niego pozyskane załoga A-50U może przekazywać pilotom samolotów myśliwskich, albo obsługom lądowych baterii przeciwlotniczych, znacznie zwiększając ich świadomość sytuacyjną.

Według producenta samolot może wykrywać flary pocisków balistycznych z odległości do 800 km., bombowce z odległości do 650 km, a myśliwce z 450 km.

Rosjanie mają używać A-50U w wojnie z Ukrainą głównie do wykrywania ukraińskich samolotów bojowych i śmigłowców, latających zazwyczaj na niewielkich wysokościach, co utrudnia ich zauważanie przez radary naziemnych systemów przeciwlotniczych, oraz słabsze radary w myśliwcach.

Wojna w Ukrainie. Nowe Su-35S dla Rosji

W maju agencja UNIAN informowała, że United Aircraft Corporation dostarczyła armii rosyjskiej nową partię myśliwców Su-35S. Liczba samolotów nie została ujawniona, ale opublikowane zdjęcia i filmy sugerują, że rosyjskie wojska mogły otrzymać co najmniej dwa nowe Su-35S.

O przekazaniu tych samolotów donoszono również w kwietniu. Sądząc po opublikowanych materiałach, Rosjanie mogli wówczas otrzymać również kilka wozów bojowych.





Marcin Przydacz w "Graffiti" o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego Polsat News