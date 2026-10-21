W skrócie Jurij Uszakow stwierdził, że konflikt rosyjsko-ukraiński zmierza ku zakończeniu, lecz trudno określić, jak blisko jest jego końca.

W połowie listopada planowana jest kolejna runda trójstronnych rozmów między Rosją, Ukrainą a USA w Abu Zabi.

Uszakow uznał, że potencjalne spotkanie Putina, Trumpa i Xi Jinpinga podczas szczytu APEC nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z kryzysem ukraińskim.

Specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem oraz wcześniej z Wołodymyrem Zełenskim i przedstawicielami Norwegii i Finlandii.

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- Naszym celem jest Abu Zabi. Uzgodniono, że nastąpi to mniej więcej w połowie listopada, prawdopodobnie około 10 listopada - powiedział Jurij Uszkow, odnosząc się do planowanej nowej rundy rozmów trójstronnych między Rosją, Ukrainą a USA.

Wojna w Ukrainie. Jurij Uszakow: Jesteśmy blisko zakończenia konfliktu

W rozmowie z państwowym nadawcą Wiesti doradca Kremla ds. polityki zagranicznej został również zapytany o szanse na zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jego zdaniem jest to niedaleka perspektywa, a wojna zmierza ku końcowi. Dodał przy tym, że trudno określić, jak blisko takiego scenariusza jesteśmy.

Jurij Uszkow zabrał także głos w kwestii ewentualnego spotkania przywódców Rosji, Chin i USA podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się w listopadzie w Chinach.

Doradca Kremla ocenił, że pojedyncze spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga na szczycie APEC w Shenzhen nie rozwiąże całego kryzysu ukraińskiego.

- Jak można rozwiązać wszystko? Nawet jeśli spotkanie (Putina, Trumpa i Xi Jinpinga - red.) potrwa godzinę, dwie, a może pięć godzin, to i tak nie uda się rozwiązać wszystkich problemów - powiedział korespondentowi Wiesti.

Uszakow został zapytany o zasadność nazywania potencjalnego spotkania trzech liderów "nową Jałtą".

- Myślę, że jeśli spotkanie dojdzie do skutku, wywoła to burzę komentarzy i ocen, a ludzie znajdą dla niego odpowiednią nazwę - odpowiedział doradca Putina. Dodał, że "on sam nie odważyłby się nadać temu spotkaniu jakiegoś konkretnego określenia".

Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem. Wcześniej rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

W środę w Petersburgu Władimir Putin spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem.

Uszakow oświadczył, że "Moskwa jest zasadniczo skłonna" wznowić w przyszłym miesiącu negocjacje z Ukrainą i USA nt. zakończenia wojny. Taką deklarację Amerykanin miał usłyszeć od prezydenta Rosji. Jak stwierdził doradca Putina, spotkanie było "szczegółowe i szczere", a trwało prawie trzy godziny.

Wysłannik Trumpa przybył do Rosji z Norwegii. W Oslo spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere i prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

W ocenie prezydenta Ukrainy spotkanie z Witkoffem było "konstruktywne". - Ważne jest, aby prowadzić negocjacje w formacie trójstronnym z udziałem moim, prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Władimira Putina - mówił Zełenski w rozmowie ze stacją Fox News.

Źródła: TASS, Reuters, Fox News



