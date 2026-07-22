Nazwisko nowego głównodowodzącego ukraińskiej armii pojawiło się w bazie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji natychmiast po ogłoszeniu jego nominacji. Jak zauważa portal Centrum Europy, błyskawiczna reakcja Moskwy pokazuje, że jest to działanie o charakterze politycznym.

We wpisie rosyjskiego MSW nie wskazano, o co podejrzany jest Mychajło Drapaty. Podano jedynie, że jest on poszukiwany "na podstawie artykułu Kodeksu karnego". Rosjanie twierdzą również, że ich służby specjalne zdołały już dotrzeć do informacji o adresie zamieszkania Drapatego oraz poznały jego adres e-mail i prywatny numer telefonu.

Mychajło Drapaty nowym naczelnym dowódcą armii Ukrainy. Jest już poszukiwany w Rosji

Rosyjskie media propagandowe donoszą ponadto, że Moskwa oficjalnie miała postawić mu zarzuty już wcześniej.

Rosja oskarża go o rzekome ostrzeliwanie osiedli w obwodach donieckim i ługańskim, do czego miało dochodzić według Kremla jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Narracja o zabijaniu rosyjskich cywilów przez ukraińskich żołnierzy w Donbasie została nasilona przez Rosję tuż przed rozpoczęciem agresji. Propagandowe media rosyjskie intensywnie donosiły o "wykryciu kolejnych przypadków" po utworzeniu separatystycznych republik na okupowanych terenach wschodniej Ukrainy i kontynuowały ją w pierwszych tygodniach wojny.

Zmiana w ukraińskiej armii. Zełenski odbył liczne spotkania z dowódcami

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o odwołaniu Syrskiego ze stanowiska wieczorem 21 lipca. Na jego miejsce powołał 43-letniego gen. majora Mychajło Drapatego, który od 2025 r. pełnił funkcję dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Ukrainy poinformował również, że zaproponował zdymisjonowanemu ministrowi obrony Mychajło Fedorowowi "godne stanowisko".

"Zaproponowałem mu godne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój" - ogłosił. Przed ogłoszeniem decyzji Zełenski odbył szereg spotkań z dowódcami jednostek ukraińskiej armii.

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