Wojna w Ukrainie
Nowy dekret Putina, prezydent kraju reaguje. "Więcej ludzi na wojnę"

Oprac.: Marta Stępień

Jeśli chodzi o dekret wydany przez Władimira Putina - prawdopodobnie potrzebują wysłać więcej ludzi na wojnę w Ukrainie - tak na decyzję rosyjskiego przywódcy zareagowała prezydent Mołdawii Maia Sandu. Putin zdecydował o uproszczeniu procesu przyznawania obywatelstwa mieszkańcom separatystycznego Naddniestrza.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Maia Sandu obok Władimir Putin
Prezydent Mołdawii Maia Sandu zareagowała na nowy dekret Władimira PutinaMUSTAFA YALCIN/ANADOLU/VYACHESLAV PROKOFYEV/POOLAFP

W skrócie

  • Prezydent Mołdawii Maia Sandu stwierdziła, że dekret Władimira Putina ułatwiający uzyskanie obywatelstwa przez mieszkańców Naddniestrza wiąże się z potrzebą wysłania większej liczby osób na wojnę w Ukrainie.
  • Dekret znosi wymogi dotyczące miejsca zamieszkania w Rosji, egzaminów z historii i wiedzy obywatelskiej oraz znajomości języka rosyjskiego dla mieszkańców Naddniestrza ubiegających się o rosyjskie obywatelstwo.
  • Prawniczka Natalija Jurłowa oceniła, że celem nowych przepisów jest nadanie paszportów jak największej liczbie osób i wywarcie na nich presji.
Prezydent Mołdawii Maia Sandu uważa, że dekret Władimira Putina, upraszczający proces przyznawania obywatelstwa mieszkańcom separatystycznego Naddniestrza w Mołdawii, może posłużyć jako sposób na zwerbowanie większej liczby osób do wojny z Ukrainą.

Władimir Putin wydał nowy dekret. Maia Sandu reaguje

- Jeśli chodzi o dekret wydany przez Putina - prawdopodobnie potrzebują wysłać więcej ludzi na wojnę w Ukrainie - powiedziała Sandu podczas konferencji zorganizowanej w czasie jej wizyty w Tallinie.

- Od początku wojny w Ukrainie większość mieszkańców regionu przyjęła obywatelstwo mołdawskie, ponieważ czuli się bezpieczniej, mając obywatelstwo Republiki Mołdawii, a nie obywatelstwo Rosji - dodała Sandu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że dekret ten stanowi "próbę zgłoszenia roszczeń Rosji do terytorium Naddniestrza". Zełenski dodał, że polecił ukraińskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych skoordynować z Mołdawią wspólną ocenę tego dekretu oraz ewentualne wspólne działania w odpowiedzi na niego.

Naddniestrze. Nowy dekret Putina dotyczy obywatelstwa

Na mocy dekretu podpisanego przez Putina 15 maja, kwalifikujący się wnioskodawcy mogą uniknąć wymogów dotyczących miejsca zamieszkania w Rosji, egzaminów z historii i wiedzy obywatelskiej oraz konieczności wykazania się znajomością języka rosyjskiego.

Naddniestrze, wspierany przez Moskwę separatystyczny region położony wzdłuż wschodniej granicy Mołdawii, od początku lat 90. znajduje się pod kontrolą sojuszników Rosji i nadal jest silnie uzależniony od Kremla.

Moskwa od dawna wykorzystuje mechanizmy związane z wydawaniem paszportów, aby wywierać wpływ na ludność na terytoriach okupowanych oraz w regionach kontrolowanych przez sojuszników Kremla.

"Wydanie paszportów jak największej liczbie osób". Ekspertka nie ma wątpliwości

Putin wydawał podobne dekrety w przeszłości. W maju 2025 roku Moskwa uprościła procedurę uzyskiwania obywatelstwa rosyjskiego dla mieszkańców separatystycznych terytoriów Gruzji, silnie zależnych od Rosji - Abchazji i Osetii Południowej.

W marcu Putin podpisał również dekret, który przedłuża na czas nieokreślony uproszczoną procedurę uzyskiwania obywatelstwa rosyjskiego na okupowanych terytoriach Ukrainy. Strona ukraińska informowała, że w okupowanym obwodzie chersońskim tamtejsze władze zmuszają rodziców do wnioskowania o rosyjskie paszporty dla swoich dzieci pod groźbą utraty praw rodzicielskich.

- Celem nowego dekretu jest wydanie paszportów jak największej liczbie osób, a tym samym wywarcie na nich presji - powiedziała serwisowi Kyiv Independent Natalija Jurłowa, prawniczka z organizacji pozarządowej Donbas SOS.

