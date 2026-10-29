Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Nowe zagrożenie dla Ukrainy. Rosyjski Gierań osiąga zawrotną prędkość

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Gierań-5, rosyjski bezzałogowy statek powietrzny o napędzie odrzutowym, może już osiągać prędkość do 1000 km/h - poinformował Serhij Beskrestnow, znany pod pseudonimem "Flash", doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii wojskowych. - Przeciwko nam działają najlepsze umysły, najlepsi inżynierowie Rosji - podkreślił "Flash".

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Władimir Putin na tle płonącego budynku i strażaków oraz zniszczonej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie
Rosyjski dron Gierań-5 jest w stanie osiągać prędkość 1000 km/hPAVLO PAKHOMENKO/NURPHOTO/VIRGINIE NGUYEN HOANG/HANS LUCAS/ANASTASIA BARASHKOVA/POOLAFP

W skrócie

  • Rosyjski dron odrzutowy Gierań-5 podczas manewrów osiągał prędkość do 1000 km/h - potwierdził Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii wojskowych.
  • Ukraińscy producenci pracują nad własnymi dronami przechwytującymi, jednak zmagają się z trudnościami w systemach automatycznego namierzania celów i zwiększeniu skali produkcji.
  • Ukraiński wywiad HUR wykrył budowę nowego portu dronowego w pobliżu lotniska Millerowo, który docelowo ma zapewniać do 100 startów dronów uderzeniowych dziennie.
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Gierań-5, należący do rodziny aparatów Gierań, wytwarzanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ałabuga w Jełabudze w Tatarstanie, to rosyjski odrzutowy bezzałogowy statek powietrzny, po raz pierwszy użyty bojowo w styczniu 2026 roku w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Doradca ukraińskiego prezydenta ds. technologii wojskowych Serhij Beskrestnow, znany pod pseudonimem "Flash", poinformował, że Gierań-5 osiąga już prędkość do 1000 km/h. Jak ujawnił Beskrestnow, odnotowano to podczas manewrów rosyjskich dronów.

Dron Gierań osiąga zawrotną prędkość. "Działają najlepsze umysły Rosji"

- Odnotowaliśmy przypadki, w których podczas manewrów Gierań-5 osiągał prędkość do 1000 km/h. Przeciwko nam działają najlepsze umysły, najlepsi inżynierowie Rosji. Jeśli ich piechota to kategoria ludzi walczących na frontach, nie oznacza to, że Rosjanie nie mają instytucji, specjalistów ani naukowców - ocenił ekspert.

- Do Ałabugi ściągają bardzo wiele osób - są tam dziesiątki tysięcy inżynierów o bardzo wysokich kwalifikacjach. Przyciągają tam mnóstwo młodych ludzi, to najlepsza młodzież z całej Rosji jedzie tam i pracuje przeciwko nam - powiedział "Flash".

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Prezydencki doradca zauważył, że wcześniej Rosja stosowała bezzałogowce Gierań-3, które osiągały prędkość 280-300 km/h. Jednak z czasem Rosjanie przeszli na szybsze modyfikacje, co zmusiło ukraińskich konstruktorów do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie przechwytywania.

- Stworzenie modelu, który szybko lata, to tylko część zadania. Seryjna produkcja modelu, który będzie bardzo łatwy w obsłudze, to zupełnie inna kwestia - wyjaśnił Beskrestnow.

Zaznaczył, że ukraińscy producenci zaprezentowali już odrzutowe drony przechwytujące, jednak pojawiły się trudności związane z systemami sterowania, naprowadzania, automatycznego namierzania celów oraz ze zwiększeniem skali produkcji.

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Agencja Unian przypomina, że według danych ukraińskiego wywiadu HUR zdjęcia satelitarne potwierdzają budowę nowego pasa startowego dla bezzałogowych statków powietrznych w pobliżu lotniska wojskowego Millerowo w obwodzie rostowskim, który graniczy z okupowanym terytorium obwodu ługańskiego.

Konstrukcja obiektu wskazuje, że jest on przeznaczony do przygotowywania i wystrzeliwania odrzutowych dronów uderzeniowych - prawdopodobnie do startów dronów Gierań-4 i Gierań-5, a także ich modyfikacji.

Według wstępnych szacunków po zakończeniu budowy obiekt będzie w stanie zapewnić do 100 startów dziennie. Jak zauważają w HUR, faktyczna intensywność wykorzystania tego portu dronowego będzie zależała od szeregu czynników: od dostaw gotowych bezzałogowców, dostępności paliwa i uzbrojenia do bezzałogowców, liczby wyszkolonych jednostek, sprawności sprzętu oraz zadań wyznaczonych przez rosyjskie dowództwo.

Źródło: Unian

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