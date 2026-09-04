W skrócie Ukraiński portal Defense Express poinformował o pojawieniu się satelitarnych zdjęć przedstawiających budowę infrastruktury na brzegu jeziora Donuzław w pobliżu Nowoozernego na Krymie.

Na zdjęciach widoczne są hangary mogące służyć jako schronienia dla bezzałogowych łodzi.

Ostatnie doniesienia wskazują na możliwość częstszych ataków z użyciem rosyjskich dronów na Morzu Czarnym, w tym na ukraińskie statki, wybrzeże oraz miasta takie jak Odessa czy Mikołajów.

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Sprawę opisuje ukraiński portal Defense Express, powołując się na pojawiające się w ostatnich dniach w sieci zdjęcia satelitarne z nielegalnie okupowanego Krymu. Te opublikowano w serwisie Telegram m.in. na profilu CyberBoroshno.

Chodzi o brzegi jeziora Donuzław w pobliżu miejscowości Nowoozerne w zachodniej części półwyspu.

Krym. Rosja buduje pierwszy port morski dla dronów? Zdjęcia satelitarne

Na zdjęciach widać - jak czytamy - prawdopodobnie pierwszy rosyjski morski port dla dronów, który w swym projekcie przypomina nieco porty do wystrzeliwania Shahedów.

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Na fotografiach widać coś na wzór hangarów na łodzie, fragmenty infrastruktury wkopane w brzeg, pokryte z góry siatkami maskującymi i osłonięte po bokach mieliznami.

Defense Express analizuje, że do każdego schronu prowadzi droga gruntowa, którą transportowany może być sprzęt, personel i same bezzałogowe łodzie.

Z oceny analityka OSINT zamieszczającego treści pod nazwą Hi Sutton wynika, że na zdjęciach widać łącznie 21 tego rodzaju hangarów. Z jego obserwacji płynie wniosek, iż budowa doków rozpoczęła się w lutym tego roku, więc teoretycznie mogą być one gotowe do użytkowania.

"Niektóre bezzałogowce i potrzebny do ich eksploatacji sprzęt mogą być przechowywane na terenie bazy lotniczej Donuzław i w okolicach" - dodaje Hi Sutton.

Baza lotnicza Donuzław na okupowanym Krymie Google maps materiał zewnętrzny

Wojna w Ukrainie. Rosja może coraz częściej atakować na Morzu Czarnym

Rosjanie od 2022 roku próbowali gonić Ukraińców w rozwoju morskiej technologii dronowej, jednak brak pełnoprawnego odpowiednika dla amerykańskiego Starlinka, z którego korzysta Kijów, spowolnił ten proces. "Od 2025 roku doniesienia o wykorzystaniu bezzałogowców morskich przez Rosjan zaczęły pojawiać się częściej" - dodaje autor analizy Nikita Pogorilij.

Według dziennikarza doniesienia te mogą być zwiastunem nowego zagrożenia dla Ukrainy na Morzu Czarnym. Okupanci prawdopodobnie będą zdolni coraz częściej atakować statki na tym akwenie, a także ukraińskie wybrzeże, porty czy kluczowe nadmorskie miasta takie jak Odessa czy Mikołajów.

Choćby w piątek rano Rosjanie poinformowali o ataku na dwa statki, które dla Ukrainy miały transportować broń. Na razie są to jednak jednostronne oświadczenia Moskwy.

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Źródło: Defense Express



