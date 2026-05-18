W skrócie Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne po ataku ukraińskiego drona w południowym obwodzie biełgorodzkim w Rosji; trzy osoby poniosły śmierć w obwodzie moskiewskim po serii ukraińskich uderzeń.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu ponad 1000 ukraińskich dronów w ciągu ostatnich 24 godzin, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił odwet po atakach na Kijów.

Siły rosyjskie przeprowadziły 546 ataków powietrznych na Ukrainę, w tym 22 rakiety i 524 drony, z czego cztery rakiety i 503 drony zostały zneutralizowane, a podczas ataków Rosja trafiła również w chiński statek handlowy na Morzu Czarnym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zmasowanego ataku na terytorium Rosji doszło w nocy z soboty na niedzielę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w niedzielę, że do południa w ciągu ostatnich 24 godzin zestrzelono nad terytorium kraju ponad 1000 ukraińskich dronów.

W poniedziałek lokalne władze poinformowały, że do dwóch wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków w południowym rosyjskim obwodzie biełgorodzkim.

Jak podaje agencja Reutera, trzy osoby zginęły także w obwodzie moskiewskim, a nocne uderzenie Ukrainy na Rosję uznano w niedzielę za największy od ponad roku atak dronów na Moskwę.

Atak Ukrainy na Rosję. Zełenski o "namacalnej zmianie" na froncie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w piątek odwet w następstwie zmasowanego ataku dronów i rakiet na Kijów, jaki Rosja przeprowadziła pod koniec ubiegłego tygodnia.

Wśród celów Ukraińców znalazł się m.in. zakład produkujący mikroelektronikę do broni o wysokiej precyzji. Do uderzenia doszło na terenie parku technologicznego Elma w okręgu Zielenograd w północno-zachodniej Moskwie.

Potwierdzając informację o atakach, Zełenski opublikował na X film przedstawiający drona w locie, słupy czarnego dymu oraz strażaków próbujących ugasić płomienie.

"Nasze reakcje na przedłużanie wojny przez Rosję oraz jej ataki na nasze miasta i społeczności są w pełni uzasadnione" - ocenił Zełenski. "Wyraźnie mówimy Rosjanom: ich państwo musi zakończyć tę wojnę" - dodał.

W późniejszym wieczornym przemówieniu wideo Zełenski powiedział, że wzmożona aktywność wojskowa Ukrainy spowodowała "zmianę w równowadze działań na froncie, która jest teraz namacalna".

Wojna w Ukrainie Moskwa odpowiada na ruch Kijowa. Są ranni i ofiary śmiertelne

Rosja nie pozostała jednak bierna na ruch Kijowa. Siły Powietrzne Ukrainy podały w porannym raporcie, że wojska rosyjskie zastosowały w odpowiedzi 546 środków napaści powietrznej - 22 rakiety i 524 drony. Cztery rakiety i 503 bezzałogowce nie dotarły do celów, gdyż zostały zestrzelone albo unieszkodliwione środkami walki radioelektronicznej. Najintensywniej ostrzeliwane były obwody: dniepropietrowski, zaporoski, chersoński i odeski.

W rosyjskich atakach zginęły trzy osoby, a ponad 40 zostało rannych.

Podczas ostrzału skierowanego w terytorium Ukrainy Rosja uderzyła także w chiński statek handlowy na Morzu Czarnym.

"Ciekawe, co powodowało Rosjanami, kiedy dziś w nocy zdecydowali się na uderzenie Shahedem w chiński statek handlowy na naszych wodach terytorialnych. Obyło się bez ofiar, ale jest to coś nowego. Doszło do pomyłki, towarzysze?" - skomentował na Facebooku rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk.

Źródło: Reuters

Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o sojuszu z USA: Wotum nieufności Amerykanów do naszego rządu Polsat News