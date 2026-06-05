W skrócie W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże i obwód zaporoski zginęła 44-letnia kobieta, a rannych zostało ponad 20 osób, w tym dziewięcioletnia dziewczynka.

Rosyjskie siły przeprowadziły w ciągu jednej doby 1034 ataki na 49 miejscowości w obwodzie zaporoskim, uszkadzając infrastrukturę, mieszkania oraz pojazdy.

W mieście Konotop i we wsi w obwodzie charkowskim rannych zostało łącznie jedenaście osób, w tym dzieci.

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Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili w ciągu ostatniej doby 1034 ataki na 49 miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Służby otrzymały 144 zgłoszenia o zniszczeniach infrastruktury, mieszkań i samochodów.

Rosja uderzyła w Zaporożu. Jedna ofiara śmiertelna

Natarcie ze strony Rosji na Zaporoże i inne miejscowości leżące na terenie obwodu południowo-wschodniej Ukrainy trwało przez cały czwartek - pierwszy alarm przeciwlotniczy został przez Fedorowa ogłoszony przed południem.

W godzinach popołudniowych pojawiły się pierwsze szczegółowe informacje na temat zniszczeń dokonanych przez rosyjskie siły powietrzne. W wyniku ataków na kilka prywatnych domów ranna została 53-letnia kobieta, Rosjanie trafili także w autobus komunikacji publicznej.

Atak na jedną z dzielnic Zaporoża doprowadził do śmierci 44-letniej kobiety. 16 innych osób zostało rannych. Wcześniej Fedorow napisał o co najmniej 11 rannych w ostrzale Zaporoża i 19, doliczając poszkodowanych w całym obwodzie zaporoskim.

Ataki w obwodzie sumskim. Wśród rannych najmłodsi

Rosja zaatakowała także budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną w mieście Konotop w obwodzie sumskim, leżącym w północno-wschodniej części Ukrainy. Burmistrz miasta Artem Semenichin przekazał, że w wyniku uderzeń pięć osób zostało rannych. To jeden mężczyzna oraz matka i troje dzieci w wieku około 14, dziewięciu i trzech lat.

"Troje dzieci przebywa w szpitalu wraz z 37-letnią matką, która również została ranna w ataku wroga" - napisał na Telegramie. Dodał też, że akcja Rosjan pozbawiła miasto dostaw wody, a częściowo także prądu.

Wojna w Ukrainie. Dron uderzył w spacerujących

Atak za pomocą drona FPV został także przeprowadzony w jednej ze wsi w rejonie bogoduchowskim (obwód charkowski). Jak przekazała lokalna prokuratura, uderzenie miało miejsce nieopodal spacerujących dwóch rodzin z dziećmi.

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"Wrogi dron eksplodował w pobliżu ludzi. W ataku rannych zostało sześciu cywilów: dwóch mężczyzn, dwie kobiety, dwuletnia dziewczynka i dwunastoletnia dziewczynka" - donoszą ukraińskie media. Ranni zostali hospitalizowani.

Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 198 z 216 bezzałogowych statków powietrznych wystrzelonych przez Rosję w ostatnich godzinach.

Źródła: Ukrinform, Ukraińska Prawda, Unian





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