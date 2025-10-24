Wojna w Ukrainie
Nowa transza dla Ukrainy. Macron zapowiada: Dostarczymy na dniach

- Pragnę zapewnić Wołodymyra Zełenskiego, że na dniach dostarczymy kolejne pociski Aster i myśliwce Mirage - podkreślił prezydent Francji Emmanuel Macron podczas spotkania koalicji chętnych. Dodał, że mowa także o zwiększaniu ukraińskich zdolności powietrznych i rozwoju systemów antydronowych. Dzień wcześniej Zełenski dziękował za wsparcie, podkreślając, że "nie wszystkie zapowiedziane darowizny dotarły" do Kijowa.

Emmanuel Macron zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu koalicji chętnych
Emmanuel Macron zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu koalicji chętnychDursun Aydemir / ANADOLU; HENRY NICHOLLS / POOL; Véronique Tournier / Hans LucasAFP

  • Emmanuel Macron zadeklarował dostawę pocisków Aster i myśliwców Mirage Ukrainie.
  • Podczas spotkania koalicji chętnych omówiono nowe sankcje wobec Rosji oraz wsparcie dla Kijowa.
  • Wcześniej Wołodymyr Zełenski zaapelował o dodatkowe systemy obrony Patriot i ostrzegł przed kryzysem energetycznym w Ukrainie nadchodzącej zimy.
Spotkanie koalicji chętnych rozpoczęło się w piątek w Londynie. - To grupa krajów zjednoczonych wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem w wezwaniach do zakończenia rozlewu krwi - oświadczył na wstępie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Emmanuel Macron pochwalił amerykańskie sankcje wobec Rosji

Prezydent Francji Emmanuel Macron dołączył do spotkania w formie online. Przemawiając do zebranych, wspomniał o nowych amerykańskich sankcjach wobec dwóch największych rosyjskich koncernów naftowych, które - jak tłumaczył sekretarz skarbu USA Scott Bessent - mają "osłabić machinę wojenną Kremla". Zdaniem Macrona te obostrzenia stanowią "punkt zwrotny" w trwającej wojnie i są świetnie zsynchronizowane z 19. pakietem europejskich sankcji.

- Skuteczność sankcji powinna wyraźnie wpłynąć na finansowanie wojny przez Rosję - ocenił prezydent Francji.

W dalszej części Macron przekonywał, że "bardzo ważne jest, aby kontynuować wysiłki na rzecz pomocy Ukrainie i wywierać presję na Rosję".

    - Koalicja chętnych, powiedzmy sobie jasno, to koalicja pokoju. (…) W przeciwieństwie do Rosji, która rozpoczęła niedopuszczalną i niesprawiedliwą wojnę, a ponadto do teraz odmawia wszelkich negocjacji - mówił.

    Zwrot w stronę Zełenskiego. "Musimy skupić się na rzeczach najważniejszych"

    Jednocześnie Macron nie zapominał o kwestii militarnego wsparcia dla Ukrainy, na które ta zaczęła coraz bardziej naciskać na przestrzeni ostatnich miesięcy. Francuski przywódca najpierw poinformował wszystkich o zamiarze dalszej współpracy na linii Paryż - Kijów ws. zwiększania zdolności obrony powietrznej, później natomiast zwrócił się bezpośrednio do Zełenskiego.

    - W najbliższych dniach dostarczymy pociski Aster - powiedział. - Tak samo nowe rozwiązania szkoleniowe i myśliwce Mirage. Nasi partnerzy też potwierdzili dodatkowe inicjatywy, ale musimy się skupić na tych najważniejszych. W obliczu wzmożonych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy wesprzemy ludzi także w tym obszarze - wyjaśnił.

    Myśliwce Mirage 2000-5 to starszy model samolotów bojowych, który jednak posiada skuteczny system nawigacji zdolny do namierzania ponad 20 celów jednocześnie - wyjaśnia Unian.

    Z kolei pociski Aster stosowane są we francuskim systemie obrony powietrznej. Zapewniają ochronę przed nalotami na średnich i dużych wysokościach.

    Keir Starmer przekazał, że Wielka Brytania przyspiesza program produkcji ponad 5 tys. pocisków dla ukraińskiej obrony powietrznej. Ma to wzmocnić zdolności do zwalczania środków napadu powietrznego.

      Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed paraliżem kraju zimą

      - Zgadzam się z wami, że Putin nie wykazuje chęci zakończenia wojny i znowu rozpoczął działania, które doprowadzą nas do katastrofy humanitarnej - powiedział w piątek na spotkaniu koalicji chętnych Wołodymyr Zełenski.

      - To jest to, co Rosja chce zorganizować tej zimy, oczywiście w związku z atakami na dostawców energii, gazu i wody - dodał, mówiąc o ryzyku paraliżu energetycznego.

      Agencja Unian podaje, że zdaniem prezydenta Ukraina "musi być gotowa na pozyskanie gazu o wartości dwóch miliardów dolarów" z różnych źródeł. Norwegia zgodziła się przeznaczyć na ten cel 100 mln dolarów. - Kilka innych krajów też przyzna nam dotacje. Jest umowa z naszymi bankami - mówił dziennikarzom.

      Zełenski prosił o Patrioty. "Zamiana miejsc"

      Natomiast w czwartek Wołodymyr Zełenski na posiedzeniu Rady Europejskiej podziękował krajom NATO za wsparcie wysiłków na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Dziękował m.in. za pomoc płynącą z programu PURL, skupiającego się na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb Kijowa podczas wojny z Rosją, ale - jak zauważył - "nie wszystkie obiecane datki dotarły".

      Prezydent Ukrainy poprosił, żeby kraje, które mogą sobie na to pozwolić, ustąpiły Ukrainie miejsca w kolejce po zakup amerykańskich systemów Patriot. Obecnie - jak dodał - jego kraj musi na nie czekać dłużej, niż wymaga tego sytuacja.

      Źródła: Unian, DRM News

