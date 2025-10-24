W skrócie Emmanuel Macron zadeklarował dostawę pocisków Aster i myśliwców Mirage Ukrainie.

Podczas spotkania koalicji chętnych omówiono nowe sankcje wobec Rosji oraz wsparcie dla Kijowa.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski zaapelował o dodatkowe systemy obrony Patriot i ostrzegł przed kryzysem energetycznym w Ukrainie nadchodzącej zimy.

Spotkanie koalicji chętnych rozpoczęło się w piątek w Londynie. - To grupa krajów zjednoczonych wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem w wezwaniach do zakończenia rozlewu krwi - oświadczył na wstępie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Emmanuel Macron pochwalił amerykańskie sankcje wobec Rosji

Prezydent Francji Emmanuel Macron dołączył do spotkania w formie online. Przemawiając do zebranych, wspomniał o nowych amerykańskich sankcjach wobec dwóch największych rosyjskich koncernów naftowych, które - jak tłumaczył sekretarz skarbu USA Scott Bessent - mają "osłabić machinę wojenną Kremla". Zdaniem Macrona te obostrzenia stanowią "punkt zwrotny" w trwającej wojnie i są świetnie zsynchronizowane z 19. pakietem europejskich sankcji.

- Skuteczność sankcji powinna wyraźnie wpłynąć na finansowanie wojny przez Rosję - ocenił prezydent Francji.

W dalszej części Macron przekonywał, że "bardzo ważne jest, aby kontynuować wysiłki na rzecz pomocy Ukrainie i wywierać presję na Rosję".

- Koalicja chętnych, powiedzmy sobie jasno, to koalicja pokoju. (…) W przeciwieństwie do Rosji, która rozpoczęła niedopuszczalną i niesprawiedliwą wojnę, a ponadto do teraz odmawia wszelkich negocjacji - mówił.

Zwrot w stronę Zełenskiego. "Musimy skupić się na rzeczach najważniejszych"

Jednocześnie Macron nie zapominał o kwestii militarnego wsparcia dla Ukrainy, na które ta zaczęła coraz bardziej naciskać na przestrzeni ostatnich miesięcy. Francuski przywódca najpierw poinformował wszystkich o zamiarze dalszej współpracy na linii Paryż - Kijów ws. zwiększania zdolności obrony powietrznej, później natomiast zwrócił się bezpośrednio do Zełenskiego.

- W najbliższych dniach dostarczymy pociski Aster - powiedział. - Tak samo nowe rozwiązania szkoleniowe i myśliwce Mirage. Nasi partnerzy też potwierdzili dodatkowe inicjatywy, ale musimy się skupić na tych najważniejszych. W obliczu wzmożonych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy wesprzemy ludzi także w tym obszarze - wyjaśnił.

Myśliwce Mirage 2000-5 to starszy model samolotów bojowych, który jednak posiada skuteczny system nawigacji zdolny do namierzania ponad 20 celów jednocześnie - wyjaśnia Unian.

Z kolei pociski Aster stosowane są we francuskim systemie obrony powietrznej. Zapewniają ochronę przed nalotami na średnich i dużych wysokościach.

Keir Starmer przekazał, że Wielka Brytania przyspiesza program produkcji ponad 5 tys. pocisków dla ukraińskiej obrony powietrznej. Ma to wzmocnić zdolności do zwalczania środków napadu powietrznego.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed paraliżem kraju zimą

- Zgadzam się z wami, że Putin nie wykazuje chęci zakończenia wojny i znowu rozpoczął działania, które doprowadzą nas do katastrofy humanitarnej - powiedział w piątek na spotkaniu koalicji chętnych Wołodymyr Zełenski.

- To jest to, co Rosja chce zorganizować tej zimy, oczywiście w związku z atakami na dostawców energii, gazu i wody - dodał, mówiąc o ryzyku paraliżu energetycznego.

Agencja Unian podaje, że zdaniem prezydenta Ukraina "musi być gotowa na pozyskanie gazu o wartości dwóch miliardów dolarów" z różnych źródeł. Norwegia zgodziła się przeznaczyć na ten cel 100 mln dolarów. - Kilka innych krajów też przyzna nam dotacje. Jest umowa z naszymi bankami - mówił dziennikarzom.

Zełenski prosił o Patrioty. "Zamiana miejsc"

Natomiast w czwartek Wołodymyr Zełenski na posiedzeniu Rady Europejskiej podziękował krajom NATO za wsparcie wysiłków na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Dziękował m.in. za pomoc płynącą z programu PURL, skupiającego się na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb Kijowa podczas wojny z Rosją, ale - jak zauważył - "nie wszystkie obiecane datki dotarły".

Prezydent Ukrainy poprosił, żeby kraje, które mogą sobie na to pozwolić, ustąpiły Ukrainie miejsca w kolejce po zakup amerykańskich systemów Patriot. Obecnie - jak dodał - jego kraj musi na nie czekać dłużej, niż wymaga tego sytuacja.

