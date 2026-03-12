W skrócie Ukraińskie wojsko wykorzystuje drony z głośnikami, by nakłaniać rosyjskich żołnierzy do kapitulacji.

Według ukraińskiego ministra obrony, tej zimy ponad 100 rosyjskich żołnierzy poddało się dzięki takiej taktyce.

Na froncie stosowane są również drony naziemne, wykorzystywane do ewakuacji, dostarczania amunicji i ataków.

W mediach społecznościowych pojawiło się w ciągu ostatnich tygodni co najmniej kilka nagrań z frontu, na których widać, jak rosyjscy żołnierze składają broń przed maszynami bezzałogowymi. Ukraińcy zaczęli wykorzystywać drony nie tylko do ataku, ale też do nakłaniania wroga do kapitulacji.

"Ukraińskie drony zaatakowały grupę, pozostawiając kilku ocalałych żołnierzy zdezorientowanych i zdezorganizowanych. Zamiast kontynuować atak, operatorzy wystrzelili drona DJI Matrice wyposażonego w głośnik" - podał Forbes.

"Dron nadawał instrukcje, nakazując żołnierzom podniesienie rąk i wykonanie polecenia" - podał serwis, zaznaczając, że taktyka okazała się skuteczna i Rosjanie się poddali.

Podobnych przypadków miało być na froncie znacznie więcej i według ukraińskiej armii można już mówić o regularnej taktyce. Wskazywany jest przypadek jeszcze z sierpnia 2024 r., kiedy rosyjski żołnierz opuszczony przez swoją jednostkę poddał się po usłyszeniu takiej komendy z głośnika zamontowanego na dronie.

W lutym br. 158. Samodzielna Brygada Zmechanizowana opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, że do rezygnacji z walki udało się dzięki nowej taktyce nakłonić pięciu rosyjskich żołnierzy.

Doniesienia z frontu potwierdził w sobotę ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow. Według niego w ciągu ostatnich zimowych miesięcy z użyciem głośników zamontowanych na dronach udało się nakłonić do poddania się ponad 100 rosyjskich żołnierzy.

"Tej zimy ponad 100 okupantów złożyło broń dzięki wysiłkom jednostek bezzałogowych. Każdy pojmany okupant to szansa na sprowadzenie naszych obrońców do domu" - przekazał Fedorow.

Na froncie coraz więcej dronów naziemnych. Służą ewakuacji, dowożą amunicję i atakują

Nowe zastosowania na ukraińskim froncie znajdują nie tylko bezzałogowe statki powietrzne, ale też drony naziemne. W styczniu ukraińska armia opublikowała nagrania, na którym Rosjanie poddają się zdalnie sterowanemu niewielkiemu pojazdowi naziemnemu.

Drony naziemne są wykorzystywane przez Ukraińców także w celach logistycznych i do ewakuacji rannych z pola walki. "Niektóre z nich są uzbrojone w karabiny maszynowe i mogą bezpośrednio atakować cele" - podał serwis.

Źródło: Forbes

