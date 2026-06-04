Nowa oferta dla Ukrainy i Rosji. Magyar deklaruje. "Węgry mogą zapewnić"

W skrócie Premier Węgier Peter Magyar zadeklarował gotowość do zorganizowania rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, oferując wsparcie dyplomatyczne i humanitarne oraz miejsce do negocjacji.

Peter Magyar podkreślił, że przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie powinny być jedynie deklaracjami politycznymi, nawiązując do niedotrzymanych zobowiązań z Memorandum Budapeszteńskiego z 1994 roku.

Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją są w impasie, Ukraina postuluje zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu, a Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z części obwodów donieckiego i ługańskiego.

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W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Peter Magyar stwierdził, że Węgry mogłyby zostać gospodarzem ewentualnych negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją.

- Węgry nie mogą odegrać tutaj decydującej roli, to kwestia wielkich mocarstw. Możemy jednak zapewnić wsparcie dyplomatyczne i humanitarne, a Węgry mogłyby być również miejscem negocjacji - powiedział.

Peter Magyar wskazał rolę Węgier w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą

Szef węgierskiego rządu zaznaczył, że jego kraj jest gotowy wspierać działania prowadzące do zakończenia wojny. Jednocześnie podkreślił, że kluczowe decyzje pozostają w rękach największych światowych graczy.

Magyar odniósł się także do sytuacji Ukrainy, wskazując, że stawką konfliktu są losy całego państwa. - W Ukrainie naprawdę wszystko jest teraz stawką. Ginie wielu ludzi, a ten kraj może utracić część swojego terytorium. Dlatego Ukraina potrzebuje prawdziwych, możliwych do wyegzekwowania gwarancji międzynarodowych - ocenił.

Wojna w Ukrainie. Premier Węgier o gwarancjach bezpieczeństwa

Peter Magyar zwrócił uwagę, że przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie mogą ograniczać się jedynie do deklaracji politycznych.

Węgierski lider przypomniał w tym kontekście Memorandum Budapeszteńskie z 1994 roku, na mocy którego Ukraina zrzekła się broni jądrowej w zamian za gwarancje integralności terytorialnej ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji.

- Te obietnice nie zostały dotrzymane, a puste hasła są niewiele warte - stwierdził premier.

Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją w impasie

Wypowiedź szefa węgierskiego rządu pojawia się w czasie, gdy kolejne próby doprowadzenia do zakończenia wojny nie przynoszą przełomu.

Ukraina podtrzymuje stanowisko, że zawieszenie broni powinno nastąpić wzdłuż obecnej linii frontu. Rosja domaga się natomiast wycofania ukraińskich wojsk z części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostających pod kontrolą Kijowa.

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Sam Magyar reprezentuje nieco bardziej proeuropejskie podejście niż jego poprzednik Viktor Orban, który był uznawany za jednego z najbardziej prorosyjskich przywódców w Europie. To właśnie Orban wcześniej deklarował gotowość do organizacji spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina, jednak planowany szczyt ostatecznie nie doszedł do skutku.

Magyar wcześniej w wywiadzie dla francuskiego dziennika "Le Monde" zadeklarował, że Budapeszt nie będzie blokował otwarcia negocjacji akcesyjnych między UE i Ukrainą, jeśli Kijów zagwarantuje prawa mniejszości węgierskiej, która dotąd - jego zdaniem - była dyskryminowana.

Źródło: "Frankfurter Allgemeine Zeitung", The Kyiv Independent, "Le Monde"





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