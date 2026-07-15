Nowa koalicja z Ukrainą, ale bez Polski. Sikorski: To format otwarty
Szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział, że Polska może znaleźć się w nowej koalicji antybalistycznej, jeśli nasze firmy zbrojeniowe zaproponują potrzebne projekty. Sojusz został ogłoszony w poniedziałek w Paryżu, a jego celem jest obrona przed wrogimi pociskami. Zgodnie z założeniami Ukraina z kilkoma państwami Europy ma zbudować system FREYJA.
W skrócie
- Polska może dołączyć do nowej koalicji antybalistycznej, jeśli krajowe firmy zbrojeniowe zaproponują odpowiednie projekty.
- Radosław Sikorski podkreślił, że formuła współpracy przemysłów obronnych Europy jest otwarta dla nowych uczestników.
- System FREYJA, ogłoszony przez Ukrainę i kilka państw Europy, ma być defensywnym rozwiązaniem przeciwko pociskom balistycznym, a jego uruchomienie planowane jest w ciągu 12 miesięcy.
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Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozpoczął we wtorek wizytę w Los Angeles. W tym dniu spotkał się z przedstawicielami miejscowej Polonii i Josephem Kosinskim, reżyserem filmów "Top Gun Maverick" i "F1", który ma polskie pochodzenie. Wieczorem czasu lokalnego wystąpił w Prezydenckiej Bibliotece i Muzeum Ronalda Reagana.
Przed tym wydarzeniem szef MSZ w rozmowie z polskimi mediami podkreślił znaczenie postaci Reagana dla światowej historii. - Łezka się kręci w oku, gdy się wspomina o współpracy Ronalda Reagana, Jana Pawła II, pani Thatcher na rzecz zwycięstwa wolności w zimnej wojnie - powiedział.
- Ronald Reagan pomagał polskiej Solidarności, pomagał afgańskim mudżahedinom, był zwolennikiem konkurencyjnego wolnego rynku, wolności, a przy tym miał chyba wtedy przynajmniej naturalną dyspozycję człowieka pogodnego, którego łatwo było polubić. Uosabiał to, co najlepsze w wartościach konserwatywnych - dodał Sikorski.
Koalicja antybalistyczna z Ukrainą. Sikorski mówi, czy znajdzie się w niej Polska
Odpowiadając na pytanie o to, dlaczego Polska nie jest członkiem koalicji antybalistycznej zaznaczył, że ta formuła współpracy przemysłów obronnych Europy na rzecz budowy systemów balistycznych i antybalistycznych jest otwarta. - Więc gdy tylko polskie firmy zaproponują projekty, które są potrzebne, będą mogły do niej przystąpić - powiedział Sikorski.
Wyraził też nadzieję na szybkie przyjęcie kolejnego unijnego pakietu sankcji na Rosję, który - jak ocenił - jest bardzo ambitny. - Mówimy o ponad 200 nowych nazwiskach na liście sankcyjnej, mówimy też o zmianie formuły cenowej, takiego sufitu na cenę, po jakiej Rosja może sprzedawać swoją ropę - dodał.
W poniedziałek w Paryżu zakończył się spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Uzgodniono na nim rozpoczęcie prac nad systemem obrony przeciwko pociskom balistycznym.
Nowy sojusz w Europie. Wołodymyr Zełenski o szczegółach
W wydanym oświadczeniu Antybalistycznej Koalicji Rakietowej delegaci podkreślili, że nowy system ma mieć wyłącznie funkcję defensywną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że nowy europejski system obrony przeciwbalistycznej zacznie działać w ciągu 12 miesięcy.
Ukraiński przywódca zapowiedział, że system będzie nosił nazwę FREYJA, a w prace będą zaangażowane największe firmy zbrojeniowe w Europie. Kijów ma za zadanie opracować pociski dla tego systemu.
- Europa potrzebuje lepszej obrony przeciwrakietowej - solidnej, niezawodnej i tańszej od innych systemów. Razem możemy zbudować taki system oraz przeznaczone do niego pociski przechwytującę. (...) Ukraina jest gotowa dostarczyć swoją część - pociski antybalistyczne. Finalizujemy prace - przekazał Zełenski.