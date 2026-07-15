W skrócie Polska może dołączyć do nowej koalicji antybalistycznej, jeśli krajowe firmy zbrojeniowe zaproponują odpowiednie projekty.

Radosław Sikorski podkreślił, że formuła współpracy przemysłów obronnych Europy jest otwarta dla nowych uczestników.

System FREYJA, ogłoszony przez Ukrainę i kilka państw Europy, ma być defensywnym rozwiązaniem przeciwko pociskom balistycznym, a jego uruchomienie planowane jest w ciągu 12 miesięcy.

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Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozpoczął we wtorek wizytę w Los Angeles. W tym dniu spotkał się z przedstawicielami miejscowej Polonii i Josephem Kosinskim, reżyserem filmów "Top Gun Maverick" i "F1", który ma polskie pochodzenie. Wieczorem czasu lokalnego wystąpił w Prezydenckiej Bibliotece i Muzeum Ronalda Reagana.

Przed tym wydarzeniem szef MSZ w rozmowie z polskimi mediami podkreślił znaczenie postaci Reagana dla światowej historii. - Łezka się kręci w oku, gdy się wspomina o współpracy Ronalda Reagana, Jana Pawła II, pani Thatcher na rzecz zwycięstwa wolności w zimnej wojnie - powiedział.

- Ronald Reagan pomagał polskiej Solidarności, pomagał afgańskim mudżahedinom, był zwolennikiem konkurencyjnego wolnego rynku, wolności, a przy tym miał chyba wtedy przynajmniej naturalną dyspozycję człowieka pogodnego, którego łatwo było polubić. Uosabiał to, co najlepsze w wartościach konserwatywnych - dodał Sikorski.

Koalicja antybalistyczna z Ukrainą. Sikorski mówi, czy znajdzie się w niej Polska

Odpowiadając na pytanie o to, dlaczego Polska nie jest członkiem koalicji antybalistycznej zaznaczył, że ta formuła współpracy przemysłów obronnych Europy na rzecz budowy systemów balistycznych i antybalistycznych jest otwarta. - Więc gdy tylko polskie firmy zaproponują projekty, które są potrzebne, będą mogły do niej przystąpić - powiedział Sikorski.

Wyraził też nadzieję na szybkie przyjęcie kolejnego unijnego pakietu sankcji na Rosję, który - jak ocenił - jest bardzo ambitny. - Mówimy o ponad 200 nowych nazwiskach na liście sankcyjnej, mówimy też o zmianie formuły cenowej, takiego sufitu na cenę, po jakiej Rosja może sprzedawać swoją ropę - dodał.

W poniedziałek w Paryżu zakończył się spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Uzgodniono na nim rozpoczęcie prac nad systemem obrony przeciwko pociskom balistycznym.

Nowy sojusz w Europie. Wołodymyr Zełenski o szczegółach

W wydanym oświadczeniu Antybalistycznej Koalicji Rakietowej delegaci podkreślili, że nowy system ma mieć wyłącznie funkcję defensywną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że nowy europejski system obrony przeciwbalistycznej zacznie działać w ciągu 12 miesięcy.

Ukraiński przywódca zapowiedział, że system będzie nosił nazwę FREYJA, a w prace będą zaangażowane największe firmy zbrojeniowe w Europie. Kijów ma za zadanie opracować pociski dla tego systemu.

- Europa potrzebuje lepszej obrony przeciwrakietowej - solidnej, niezawodnej i tańszej od innych systemów. Razem możemy zbudować taki system oraz przeznaczone do niego pociski przechwytującę. (...) Ukraina jest gotowa dostarczyć swoją część - pociski antybalistyczne. Finalizujemy prace - przekazał Zełenski.





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