"Pierwsza dama Melania Trump osobiście zgromadzi w Białym Domu reprezentantów Rosji i Ukrainy - dwóch narodów toczących wojnę" - napisano w komunikacie Białego Domu.

Nie podano jednak szczegółów dotyczących tego, kto weźmie udział w spotkaniu i kiedy się ono odbędzie. Nie wiadomo również, co dokładnie będzie tematem rozmów przedstawicieli Moskwy i Kijowa.

"Wydarzenie stanowi niezwykły moment w amerykańskiej historii" - stwierdzono w lakonicznym komunikacie.

Melania Trump wynegocjowała zawieszenie broni w Ołeszkach

To kolejna w ostatnim czasie inicjatywa Melanii Trump związana z wojną w Ukrainie. W ubiegłym tygodniu w życie weszło zawieszenie broni w Ołeszkach, okupowanej przez Rosjan części obwodu chersońskiego. Trwało ono od wtorku do nocy z niedzieli na poniedziałek. Działanie miało na celu ewakuację cywilów i dostarczenie pomocy humanitarnej.

Zawieszenie broni od początku było respektowane zarówno przez Ukraińców, jak i Rosjan. Dzięki niemu mieszkańcy Ołeszek zostali bezpiecznie ewakuowani na terytoria kontrolowane przez Kijów. W sobotę Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim, którzy doprowadzili do zawieszenia broni, w tym również Melanii Trump.

We wtorkowym komunikacie Białego Domu zwrócono uwagę, że zawieszenie broni "podkreśla bezprecedensową inicjatywę dyplomatyczną pierwszej damy". Poinformowano również, że Melania Trump wygłosi w czwartek oświadczenie podsumowujące sytuację w Ołeszkach.



