Nowa fala Koreańczyków ruszy do Rosji? To nie wszystko, "są trzykrotnie potężniejsze"

W skrócie Rosja poprosiła Koreę Północną o pomoc wojskową, obejmującą ponad 100 pocisków balistycznych, sześć wyrzutni, jednostkę rakietową i kontyngent do 50 tys. żołnierzy.

Według ukraińskiego wywiadu Moskwa oczekuje przekazania pocisków balistycznych KN-30, a szczegóły pakietu mogą zostać omówione podczas nadchodzących rozmów Władimira Putina i Kim Dzong Una.

W ostatnim czasie do Rosji wysłano północnokoreańską grupę żołnierzy, w tym operatorów dronów, a Korea Północna od 2022 roku aktywnie wspiera Rosję podczas wojny z Ukrainą.

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Przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) Andrij Czerniak przypomniał w czwartek w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Liga.net, że Rosja prowadzi negocjacje z Koreą Północną w sprawie otrzymania kolejnego pakietu pomocy wojskowej przed okresem jesienno-zimowym.

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Według wstępnych ocen ukraińskiego wywiadu wojskowego Kreml zwrócił się o 120 pocisków balistycznych i sześć wyrzutni, jednostkę rakietową liczącą do 90 osób oraz kontyngent armii Korei Północnej - od 30 do 50 tys. żołnierzy. - Obecnie nie wiadomo, gdzie ci żołnierze mieliby zostać wykorzystani - dodał przedstawiciel HUR.

Czerniak powiadomił, że Moskwa zwróciła się do Pjongjangu o dostarczenie nowych pocisków balistycznych KN-30, trzykrotnie potężniejszych od KN-23/24. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu podkreślił, że dotychczas nie odnotowano przekazania tego uzbrojenia Rosji przez Koreę Północną.

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Jak powiedział Czerniak, spośród żądanego uzbrojenia Moskwa otrzymała dotychczas 40 pocisków KN-23/24, z których dwa zostały już użyte podczas jednego z ostatnich ataków na Ukrainę.

- Terror rakietowy stanowi część strategii Kremla, której celem jest wzbudzanie strachu, podsycanie destrukcyjnych nastrojów i konfliktów wewnątrz Ukrainy. W ten sposób agresor wywiera presję na ukraińskie społeczeństwo i próbuje osłabić naszą odporność - wyjaśnił.

Przedstawiciel HUR wyraził przekonanie, że ostateczny zakres pomocy Korei Północnej dla Rosji zostanie ustalony podczas wrześniowych rozmów przywódców Rosji i Korei Północnej, Władimira Putina i Kim Dzong Una.

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Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) gen. Wadym Skibicki, cytowany przez amerykańską stację CNN, przekazał 21 sierpnia, że w nowej grupie północnokoreańskich wojsk, liczącej 8,5 tys. żołnierzy i wysłanej do Rosji, jest 400 operatorów dronów, którzy mogą atakować ukraińskie miasta.

W ciągu trwającej od ponad czterech lat pełnoskalowej wojny z Ukrainą Moskwa wyraźnie nasiliła współpracę z Pjongjangiem. Od 2022 r. Korea Północna wspiera Rosję na różne sposoby - wysyłała rakiety balistyczne i pociski artyleryjskie, a w latach 2024-25 tysiące jej żołnierzy brało udział w walkach po stronie rosyjskiej podczas ukraińskiej operacji wojskowej w obwodzie kurskim w Rosji.

Korea Północna rozpoczęła rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę - poinformowała na początku sierpnia agencja Reutera, powołując się na HUR. Dodała wówczas, że ta jednostka może być wyposażona w 120 rakiet balistycznych i sześć wyrzutni.



