W skrócie Firma Fire Point zaprezentowała nowy pocisk balistyczny FP-7 o zasięgu 200 km. Nowa broń ma służyć na froncie Ukraińcom.

W konstrukcji FP-7 wykorzystano elementy radzieckiego pocisku przeciwlotniczego 48N6 stosowanego w systemach S-400.

Producent deklaruje, że masowa produkcja rakiety FP-7 może rozpocząć się w maju, przy zapewnieniu odpowiednich środków.

Fire Point pracuje także nad pociskiem FP-9 o planowanym zasięgu do 850 km i masie bojowej ponad 800 kg.

O szczegółach nowej broni wyprodukowanej przez Fire Point piszą analitycy Defense Express.

Eksperci zwracają uwagę, że w przypadku FP-7 konstruktorzy wykorzystali stary radziecki pocisk przeciwlotniczy 48N6, który najczęściej stosowany był w systemach obrony powietrznej S-400. Zachowano w nim starą konstrukcję i rozwiązania aerodynamiczne.

Na filmie pokazującym start rakiety widać, że pocisk, za pomocą ładunku, jest najpierw wystrzeliwany w górę na wysokość około 30 metrów, a następnie uruchamiany jest silnik na paliwo stałe.

Zdaniem ekspertów zastosowane zmiany wynikają z potrzeby szybkiego uruchomienia procesu seryjnej produkcji, unikając jednocześnie komplikacji, które mogłyby to zablokować. Widać to m.in. po maksymalnie uproszczonej wyrzutni, która znajduje się na standardowej przyczepie.

Ukraina. Seryjna produkcja nowej rakiety FP-7

Na temat nowej broni, która trafić ma w ręce ukraińskich żołnierzy wcześniej wypowiadał się współzałożyciel firmy Fire Point, Denis Shtilerman.

Zapewniał on, że w przypadku zapewnienia przez Kijów wszystkich niezbędnych środków, masowa produkcja FP-7 może rozpocząć się już w maju, w skali setek sztuk miesięcznie.

Jednocześnie producent deklarował, że finalna wersja rakiety będzie miała zasięg 200 kilometrów, przy masie głowicy bojowej 150 kg. Maksymalna prędkość wyniesie 5400 km/h, wysokość lotu 65 km, a całkowity czas przelotu to 250 sekund. Odchylenie od punktu celowania ma zaś wynieść 14 metrów.

Warto przypomnieć, że firma Fire Point jednocześnie pracuje także nad innym modelem pocisku FP-9, którego masa bojowa przekroczy 800 kilogramów, a maksymalny zasięg 850 km.

Zdaniem ekspertów, powołujących się na źródła bliskie firmie, pierwsze testy mają wskazywać, że FP-9 będzie mogła dosięgnąć celów w Moskwie i Petersburgu.

