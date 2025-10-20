W skrócie Ukraińska firma General Cherry zakończyła testy drona Bullet, który ma zwalczać rosyjskie Shahedy.

Bullet osiąga prędkość do 309 km/h i został opracowany we współpracy z jednostkami wojskowymi.

Dron trafi do masowej produkcji, a w planach są modyfikacje, takie jak system naprowadzania i wersje dzienna oraz nocna.

Bullet - w tłumaczeniu na polski "kula" lub "pocisk" - został opracowany specjalnie z myślą o niszczeniu bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, które są utrapieniem ukraińskiej obrony powietrznej.

Nowatorski dron może osiągać prędkość do 309 kilometrów na godzinę - opisuje agencja Interfax-Ukraina.

Ukraiński dron już został obwołany przez tamtejsze media mianem "zabójcy Shahedów".

Dron Bullet. Ukraińska odpowiedź na rosyjskie Shahedy

Bullet miał zostać opracowany w ścisłej współpracy z jednostkami obronnymi.

Został stworzony w bardzo krótkim czasie. W tym celu twórcy skutecznie połączyli istniejące rozwiązania aerodynamiczne i nowoczesne oprogramowanie.

"Postawiliśmy sobie jasny cel - stworzyć skuteczne narzędzie obronne, które zwiększy zdolność jednostek do ochrony obiektów krytycznych i infrastruktury cywilnej. 'General Cherry Bullet' jest wynikiem współpracy naszych najlepszych specjalistów i wojska, którym udało się w odpowiednim czasie wdrożyć nowy bezzałogowy statek powietrzny od koncepcji do masowej produkcji" - powiedział Jarosław Hryszyn, założyciel General Cherry, cytowany przez agencję Unian.

"Będziemy nadal ulepszać drona Bullet, aby zapewnić jednostkom nowoczesne i niezawodne rozwiązania do przeciwdziałania zagrożeniom powietrznym" - dodał przedsiębiorca.

Wojna w Ukrainie. Dron Bullet zostanie poddany modyfikacjom

Jedna z wersji drona zakłada wyposażenie go w system naprowadzania. Zakłada się, że zmniejszy to zależność skuteczności wykorzystania bezzałogowców od umiejętności operatora i sprawi, że Bullet stanie się prostszy w obsłudze.

Wiadomo też, że producenci chcą dostarczać drona w wersji dziennej i nocnej.

Kiedy możemy się spodziewać chrztu bojowego ukraińskiego "zabójcy Shahedów"? Z doniesień prasowych wynika, że urządzenie jest już gotowe do masowej produkcji.

W przyszłości firma "General Cherry" chce zwiększyć skalę masowej produkcji drona Bullet i udoskonalić jego konstrukcję.

Źródła: Unian, Interfax-Ukraina

