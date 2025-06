Do ataku z użyciem dronów i rakiet doszło w nocy z czwartku na piątek. Mer Kijowa Władimir Kliczko przekazał, że w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły co najmniej cztery osoby, a 20 zostało rannych, z czego 16 trafiło do szpitali. - W kilku miejscach trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze - powiedział.