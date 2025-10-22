O ostrzale infrastruktury zlokalizowanej w Dagestanie informowały lokalne kanały społecznościowe, a w późniejszym etapie także lokalne władze. Jak przekazano, ukraińskie drony trafiły w budynki przyległe rafinerii, a także uszkodziły budowane obecnie centrum handlowe.

Atak potwierdził także szef regionu Siergiej Mielikow, który przekazał w nocy, że na miejsce wysłane zostały specjalistyczne służby, których zadaniem jest powstrzymanie ognia, sprawdzenie stanu budynku, a także pomoc ewentualnym poszkodowanym.

Jednocześnie władze regionu informowały o czasowym wstrzymaniu ruchu lotniczego w Machaczkale, Władykaukazie i Groznym.

Wojna w Ukrainie. Ostrzał rosyjskich rafinerii w głębi kraju

To kolejny w ostatnich dniach atak ukraińskiej armii przeprowadzony na cele infrastruktury krytycznej znajdujące się w głębi Rosji. Zaledwie kilka dni wcześniej lokalne władze informowały o ostrzale rafinerii Rosnieftu w miejscowości Nowokujbyszewo.

Tamtejszy zakład został skutecznie zaatakowany przez ukraińskie drony. Uszkodzenia okazały się na tyle poważne, że praca została wstrzymana, a naprawy potrwają co najmniej do połowy listopada.

Rafineria jest jednym z największych tego typu obiektów należących do firmy Rosnieft. Na miejscu przetwarzane jest 5,74 mln ton ropy naftowej rocznie.

"Debata polityczna". Aktywność polityków w social mediach. Kto dominuje? Polsat News Polityka