W skrócie Władze Moskwy poinformowały, że co najmniej siedem dronów zostało zestrzelonych nad rosyjską stolicą w nocy z czwartku na piątek.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w trakcie jednej nocy zniszczono łącznie 217 ukraińskich dronów nad różnymi regionami Rosji, w tym Moskwą i Petersburgiem.

W wyniku ataku na uczelnię i akademik w Ługańsku ranne zostały co najmniej 35 osoby, a akcja ratunkowa nadal trwa.

O nocnych atakach na rosyjską stolicę poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych mer Moskwy Siergiej Sobianin.

W czwartek wieczorem urzędnik przekazał, że jeden dron został zestrzelony, a "na miejscu katastrofy pracują służby ratunkowe".

Chwilę później Sobianin poinformował o dwóch zestrzelonych bezzałogowcach. Następnie w nocy przekazał, że kolejne cztery drony zostały zneutralizowane, gdy leciały w stronę rosyjskiej stolicy.

Ukraińskie drony nad Rosją. Kierowały się w stronę nie tylko Moskwy

Ukraińcy nocą zaatakowali nie tylko Moskwę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało w komunikacie, że "w ciągu minionej nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 217 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych".

Nie podano, ile dronów w sumie wystrzelili Ukraińcy.

Kreml poinformował, że drony zostały przechwycone m.in. nad Moskwą i Petersburgiem, a także w obwodach biełgorodzkim, briańskim, kurskim, niżnonowogrodzkim, riazańskim, smoleńskim czy jarosławskim.

Rosjanie oskarżyli również Ukrainę o atak na uczelnię i akademik na terenie Ługańskiej Republiki Ludowej. Gubernator obwodu ługańskiego Leonid Pasecznyk przekazał, że w momencie ataku na terenie placówki znajdowało się 86 osób. Co najmniej 35 osób miało zostać rannych, jednak nadal trwa akcja ratunkowa osób uwięzionych pod gruzami.





