Nocny atak Rosji miał jeden cel. Wiadomo, w co usiłowali uderzyć

Wiadomo, w co celowali Rosjanie. To baza z F-16 na płycie

Starokonstantynów to miasto leżące się ok. 225 km na zachód od Kijowa. Znajduje się tam baza lotnicza, w której według doniesień medialnych, mogą stacjonować samoloty F-16, które Ukraina otrzymała od sojuszników. Nie ma informacji, by jakakolwiek maszyna została uszkodzona w wyniku ataku.