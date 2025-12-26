W skrócie Rosjanie zaatakowali port w Odessie oraz obwód mikołajewski, używając dronów i rakiety Iskander.

Uszkodzone zostały statki pod banderami Słowacji, Palau i Liberii, a także obiekty infrastruktury portowej.

Ukraińskie siły zestrzeliły 73 drony z 99 wysłanych podczas nocnego ataku.

"Porty w obwodzie odeskim przez całą noc były przedmiotem nieustannych ataków wroga. W wyniku uderzeń dronów uszkodzone zostały elewatory, magazyny przedsiębiorstw cywilnych, barka, statki pływające pod banderą Słowacji i Republiki Palau" - poinformował w piątek ukraiński minister rozwoju i wicepremier ds. odbudowy Ołeksij Kułeba.

"W miejscach uderzeń ratownicy gaszą pożary. Pracownicy portów kontynuują oględziny uszkodzeń" - dodał. Zaznaczył również, że w porcie występują przerwy w dostawie prądu. Dzień wcześniej Rosja również uderzyła w port w Odessie. Wtedy zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Rosjanie zaatakowali nocą również port w obwodzie mikołajewskim. Nikt nie został poszkodowany, jednak uszkodzony został statek pływający pod banderą Liberii.

Rosjanie uderzyli też w lwowską kolei na stacji Kowel. Zniszczona została tu lokomotywa oraz wagon towarowy.

Nocny atak Rosjan. Uderzyli dronami i Iskanderem

Nocą z 25 na 26 grudnia Rosjanie ponownie przeprowadzili ataki na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja wystrzeliła z Krymu jedną rakietę Iskander oraz 99 dronów z różnych części Rosji.

Ukraińcy przekazali, że udało im się zestrzelić 73 drony. Rakieta oraz 26 bezzałogowców trafiło jednak w swoje cele.

"Atak powietrzny został odparty przez samoloty, oddziały rakiet przeciwlotniczych, jednostki wojsk elektronicznych, jednostki systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe ukraińskich sił obronnych" - napisano w komunikacie sił powietrznych.

