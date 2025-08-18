O uderzeniu w infrastrukturę cywilną poinformował przewodniczący charkowskiej obwodowej administracji Oleg Sinegubow. Jak przekazał polityk, Rosjanie za pomocą dronów Geran-2 ostrzelali pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Atak spowodował pożar i finalnie zawalenie się bloku.

"Trzy osoby zginęły, w tym dwuletni chłopiec, którego wyciągnięto spod gruzów. 17 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości, niektóre z nich trafiły do szpitala" - napisał w mediach społecznościowych.

Finalnie w wyniku ataku w Charkowie uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i 15 samochodów.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosjan na Charków

O ataku na Charków informował także mer miasta Igor Tieriechow. Według samorządowca drony spadały i pociski wystrzelone przez Rosjan spadały głównie w dzielnicy przemysłowej.

Polityk potwierdził, że nieznany dotąd obiekt doprowadził do pożaru bloku, który zawalił się. Od początku wiadomo było, że nie żyje jedna osoba, a 15 zostało rannych, w tym dzieci w wieku 6 i 10 lat.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa służb. Po kilkudziesięciu minutach od pierwszych doniesień o ostrzale udało się wydobyć spod gruzów dwie osoby, na szczęście żywe.

Lokalne służby informują także o ataku na obiekt infrastruktury paliwowo-energetycznej w Odessie. Jak wynika ze wstępnych doniesień, nikt nie został ranny.

Pawlak po spotkaniu Trump-Putin: Bardzo trudny sprawdzian dla prezydenta Nawrockiego Polsat News Polsat News