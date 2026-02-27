W skrócie Rosja przeprowadziła nocny atak dronami szturmowymi na infrastrukturę cywilną i portową w obwodzie odeskim.

W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby, w tym 3,5-letnia dziewczynka, uszkodzone zostały m.in. budynek mieszkalny, przedszkole oraz placówka medyczna.

Ostatniej nocy Ukrainę zaatakowano 187 dronami szturmowymi, z których 165 przechwyciła obrona przeciwlotnicza.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W nocy z czwartku na piątek Rosja wykorzystała drony szturmowe do ataku na infrastrukturę cywilną i portową w obwodzie odeskim. Z relacji gubernatora obwodu Oleha Kipera wynika, że w wyniku uderzenia ranne zostały dwie osoby, w tym trzylatka.

"Wróg użył dronów szturmowych do ataku na infrastrukturę cywilną i portową w obwodzie odeskim. Niestety, dwie osoby zostały ranne - 3,5-letnia dziewczynka i 44-letni mężczyzna. Oboje trafili do szpitala w stanie średnim. Otrzymują wszelką niezbędną opiekę medyczną" - napisał Kiper na platformie Telegram.

Rozwiń

Rosja uderzyła w infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Uszkodzone przedszkole

Gubernator obwodu odeskiego, na którego powołuje się serwis RBC-Ukraina, przekazał, że uszkodzone zostały zbiorniki portowe, dźwig budowlany, fasada i przeszklenia budynku mieszkalnego, samochody, placówka medyczna oraz budynek przedszkola.

Agencja Unian dodała ponadto, że według biura prasowego regionalnego sztabu Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy, w porcie "wybuchł rozległy pożar w kontenerach, w tym tych z żywnością".

Oleh Kiper zaznaczył, że na miejscu działają służby ratunkowe. Ponadto organy ścigania dokumentują zaistniałe zniszczenia. Wszystko po to, aby w przyszłości móc udowodnić Rosji zbrodnie wojenne przeciwko ludności cywilnej.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła 187 dronami szturmowymi

Dodajmy, że w nocy z czwartku na piątek Kreml zaatakował także obwód sumski. Szef sumskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Grigorow przekazał wczesnym rankiem, iż uderzono m.in. w jeden z budynków w centrum Sum.

W sumie bezzałogowy statek powietrzny zaatakował budynek dwukrotnie. Po raz drugi doszło do tego, gdy na miejscu znajdowały się służby ratownicze. Agencja Unian przekazała jednak, że "ludzie zostali ewakuowani na czas, nikt nie został ranny".

Ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 187 dronami szturmowymi. Ze wstępnych danych - na które powołała się Unian - do godziny 8:00 obrona przeciwlotnicza przechwyciła 165 bezzałogowych statków powietrznych. Do tej pory zarejestrowano uderzenie 20 dronów w 14 lokalizacjach na terenie Ukrainy.

Przypomnijmy, że w czwartek wojska Władimira Putina uszkodziły w obwodzie odeskim elektrownię energetyczną na południu regionu. W wyniku ataku ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. W trakcie uderzeń obowiązywały także czasowe ograniczenia w dostawach wody.

Źródła: RCB-Ukraina, Unian

Biejat w "Gościu Wydarzeń" o Wiplerze: Może nie powinien być posłem Polsat News