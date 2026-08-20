W skrócie Polska wojsko poderwało myśliwce i postawiło w gotowość naziemne systemy obrony powietrznej w odpowiedzi na szeroki atak Rosji na Ukrainę.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego z powodu intensywnych działań powietrznych na zachodniej Ukrainie.

W wyniku rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę zginęło pięć osób, a co najmniej 23 zostały ranne; zniszczenia dotknęły budynki mieszkalne, placówkę edukacyjną i ośrodek medyczny.

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W nocy Rosja rozpoczęli zmasowany atak na Ukrainę, w związku z czym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce.

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazano w komunikacie.

Rosjanie uderzyli w Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, jest komunikat

Jak dodano, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - podkreśliło wojsko.

Jednocześnie Dowództwo zapewniło, że działania mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Polska armia monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

RCB wysłało alerty dla dwóch województw. "Zmasowany atak na zachodniej Ukrainie"

W związku z atakami na Ukrainę polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty" - brzmi treść SMS-a, jaki otrzymali Polacy mieszkający w dwóch województwach.

Około godz. 5:30 RCB odwołało alert. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZMASOWANY ATAK NA OBSZARZE ZACHODNIEJ UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY" - przekazano (pisownia oryginalna).

Rosjanie za cel ataków obrali m.in. ukraińską stolicę. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że zginęło pięć osób, a co najmniej 23 inne zostały ranne. W wyniku ataku zniszczone zostały budynki mieszkalne, placówka edukacyjna i ośrodek medyczny.



