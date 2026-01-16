W skrócie Niezidentyfikowany dron uderzył w budynek mieszkalny w Riazaniu, nie odnotowano osób poszkodowanych.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o nocnej fali ataków dronów w wielu regionach kraju.

Według mediów celem ataku była lokalna rafineria, ale brak potwierdzonych informacji o trafieniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niezidentyfikowany dron uderzył w budynek mieszkalny w rosyjskim mieście Riazań. Minionej nocy Rosja zgłosiła falę ataków bezzałogowców w wielu regionach kraju.

Rosyjscy urzędnicy przekazali, że nikt nie został poszkodowany. W nocy mieszkańcy zgłaszali wybuchy.

Według mediów, celem uderzenia miała być lokalna rafineria ropy naftowej. Na zamieszczonych nagraniach w mediach społecznościowych widać kłęby dymu unoszące się nad obiektem. Nie ma jednak potwierdzonych informacji dotyczących celnego trafienia budynku.

Riazań. Dron trafił w budynek mieszkalny. Nieopodal znajduje się rafineria

Rosyjski kanał na Telegramie Astra poinformował natomiast, że jeden z dronów trafił w okolice 18. piętra kompleksu mieszkaniowego Otkrytie. Lokalne władze nie wystosowały jak dotąd komentarza w tej sprawie. Nieznana jest również skala zniszczenia budynku.

Ministerstwo Obrony Rosji stwierdziło, że minionej nocy obrona powietrzna przechwyciła 22 drony nad obwodem riazańskim, a kolejne bezzałogowce zestrzelono nad rejonami Rostowa, Woroneża, Kurska, Tuły i Wołgogradu, a także nad Krymem, Orłem i Lipieckiem. Ministerstwo poinformowało również, że nad obwodem biełgorodzkim przechwycono kolejne 44 drony.

Rafineria Riazań produkuje ponad 17,1 miliona ton ropy rocznie. Miasto znajduje się 180 kilometrów na południowy wschód od Moskwy i około 450 kilometrów od północno-wschodniej granicy Ukrainy z Rosją wzdłuż obwodu sumskiego.

Źródło: "Kyiv Independent"

Azyl dla Ziobry. Czarnek o kulisach decyzji byłego ministra Polsat News Polsat News