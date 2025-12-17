Wojna w Ukrainie
Nocny atak na Rosję. Ukraińcy zadali cios w dwóch strategicznych miejscach

Marcin Jan Orłowski

Kolejna bezsenna noc dla rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Ukraińskie drony bojowe przeprowadziły atak na kilka obiektów infrastruktury krytycznej w głębi Federacji Rosyjskiej. Na celowniku znalazły się nie tylko zakłady paliwowe, ale przede wszystkim lotniska wojskowe, w tym baza bombowców strategicznych w Engels.

Żołnierz w mundurze trzyma bezzałogowy statek powietrzny na tle mapy z oznaczeniem Morza Czarnego i Morza Azowskiego. Po prawej stronie widoczny okrągły kadr z pożarem i wybuchami, sugerujący atak lub eksplozję na wybrzeżu.
Ukraińcy uderzyli w infrastrukturę krytyczną Federacji RosyjskiejMaptiler.com / SHOT / Sztab Generalny ZSUdomena publiczna

Lokalne media donoszą o serii eksplozji, które wstrząsnęły kilkoma regionami Federacji Rosyjskiej.

Głównym celem ukraińskiego wojska w Kraju Krasnodarskim stała się ponownie rafineria ropy naftowej w Słowiańsku nad Kubaniem. To zakład, który bezzałogowce atakowały już kilkukrotnie, systematycznie niszcząc jego potencjał produkcyjny.

    Choć na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy infrastruktura samej rafinerii uległa zniszczeniu, skutki ataku odczuli cywile. Według kanału Mash, spadające szczątki dronów uszkodziły dachy i wybiły okna w pięciu prywatnych domach. Uszkodzeniu uległa także sieć energetyczna. Lokalne władze potwierdzają, że dwie osoby zostały ranne.

    Rosja. Kolejne uderzenie w bazę Engels

    Bardziej niepokojące dla Kremla wieści płyną z obwodu saratowskiego. Ukraińskie drony dotarły nad Engels - miasto, w którym znajduje się jedna z najważniejszych baz Lotnictwa Dalekiego Zasięgu Rosji. To stąd startują bombowce strategiczne Tu-95 i Tu-160, regularnie ostrzeliwujące Ukrainę.

    Kanał SHOT, powołując się na relacje mieszkańców, donosi o "co najmniej kilkunastu eksplozjach" słyszalnych nad Saratowem i Engelsem. Skala ataku sugeruje, że była to próba porażenia rosyjskiego lotnictwa strategicznego.

