Lokalne media donoszą o serii eksplozji, które wstrząsnęły kilkoma regionami Federacji Rosyjskiej.

Głównym celem ukraińskiego wojska w Kraju Krasnodarskim stała się ponownie rafineria ropy naftowej w Słowiańsku nad Kubaniem. To zakład, który bezzałogowce atakowały już kilkukrotnie, systematycznie niszcząc jego potencjał produkcyjny.

Choć na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy infrastruktura samej rafinerii uległa zniszczeniu, skutki ataku odczuli cywile. Według kanału Mash, spadające szczątki dronów uszkodziły dachy i wybiły okna w pięciu prywatnych domach. Uszkodzeniu uległa także sieć energetyczna. Lokalne władze potwierdzają, że dwie osoby zostały ranne.

Rosja. Kolejne uderzenie w bazę Engels

Bardziej niepokojące dla Kremla wieści płyną z obwodu saratowskiego. Ukraińskie drony dotarły nad Engels - miasto, w którym znajduje się jedna z najważniejszych baz Lotnictwa Dalekiego Zasięgu Rosji. To stąd startują bombowce strategiczne Tu-95 i Tu-160, regularnie ostrzeliwujące Ukrainę.

Kanał SHOT, powołując się na relacje mieszkańców, donosi o "co najmniej kilkunastu eksplozjach" słyszalnych nad Saratowem i Engelsem. Skala ataku sugeruje, że była to próba porażenia rosyjskiego lotnictwa strategicznego.

