W skrócie Dwie osoby zginęły, a 15 zostało rannych w nocnym ataku na Odessę, podczas którego celem była infrastruktura cywilna.

W wyniku ataku zniszczeniu uległo kilka budynków mieszkalnych, a z trzech z nich ewakuowano łącznie 36 osób, w tym dzieci.

Przez całą noc mieszkańcom Odessy wsparcia udzielali psychologowie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, pomagając ponad 50 osobom.

Informację o nocnym ataku potwierdziła Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, przekazując na Telegramie, że w nocy z czwartku na piątek rosyjskie drony uderzyły w infrastrukturę cywilną w Odessie.

Jak czytamy, celem ataku stał się m.in. trzypiętrowy budynek mieszkalny. Na miejscu wybuchł pożar. Rannych zostało sześć osób.

Nocny atak na Odessę. Nie żyje dwoje seniorów

Zniszczeniu uległy dodatkowo trzy dwupiętrowe budynki mieszkalne. Z dwóch z nich ewakuowanych zostało łącznie 20 osób, w tym dwoje dzieci. Siedem osób zostało rannych.

Z trzeciego dwupiętrowego budynku ewakuowanych zostało 16 osób. Jeden z mieszkańców został ranny, natomiast dwie osoby poniosły śmierć. Zgodnie z informacjami "Ukraińskiej Pravdy", ofiary to starsze małżeństwo w wieku około 75 lat.

Oznacza to, że rannych zostało w sumie 15 osób, życia dwojga z nich nie udało się uratować.

Jak podały służby, na miejscu interweniowało ponad 140 ratowników. Przez całą noc mieszkańcom - którzy znajdowali się w stanie silnego stresu - pomocy udzielali psychologowie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Wsparcia potrzebowało łącznie ponad 50 osób, w tym troje dzieci.

Źrodła: Telegram, "Ukraińska Pravda"

