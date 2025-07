W nocy ze środy na czwartek Rosjanie dokonali kolejnego zmasowanego ataku na Ukrainę, w tym na stolicę kraju - Kijów . Do sparaliżowania miasta użyli bezzałogowców. Niestety, nie obyło się bez ofiar.

Jak przekazał w mediach społecznościowych szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy Tymur Tkaczenko, w atakach śmierć poniosły co najmniej dwie osoby.

"Ci ludzie zostali zabici przez Rosjan. To straszna strata. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim. Rannych zostało 13 osób " - napisał.

- Proszę wszystkich o pozostanie w schronach do czasu odwołania alarm. Wrogie bezzałogowe statki powietrzne wciąż wlatują do miasta - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko.

Alarm przeciwlotniczy w Kijowie został odwołany kilka minut po godzinie 5 czasu polskiego. Poza stolicą Ukrainy, w której doszło do eksplozji, Rosjanie obrali za cel także obwody tarnopolski i rówieński.

- To kolejny dowód na to, że konieczne jest wprowadzenie następnych sankcji. Nasi partnerzy wiedzą, jak wywierać presję w taki sposób, aby zmusić Rosję do myślenia o zakończeniu wojny, a nie o przeprowadzaniu nowych ataków - oświadczył.