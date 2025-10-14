Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował na Telegramie, że rosyjskie siły użyły precyzyjnych bomb kierowanych do ataku na kilka dzielnic miasta.

Z kolei mer Charkowa Ihor Teriechow w wywiadzie dla lokalnej telewizji powiedział, że trzy bomby uszkodziły szpital i linie energetyczne. Prawie 30 000 odbiorców zostało odciętych od prądu.

- Ataki są na ogół skierowane na cele energetyczne, które odpowiadają za wytwarzanie i przesyłanie prądu. Chodzi o to, aby sieć przesyłowa energii elektrycznej przestała działać - skomentował.

Rosjanie zaatakowali szpital w Charkowie. Co najmniej cztery osoby ranne

Urzędnik informował, że cztery osoby zostały ranne, głównie przez odłamki szkła, a niektórzy pacjenci zaatakowanego ośrodka medycznego zostali przeniesieni na inne oddziały.

- Niestety, szpital został poważnie uszkodzony, a w środku przebywali pacjenci. Cztery osoby zostały ranne w różnym stopniu, a około 200 okien zostało wybitych - powiedział Teriechow.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że w wyniku bombardowania uszkodzeniu uległ nie tylko szpital, ale też biurowiec i kilka samochodów. Dodała też, że na Charków spadły dwa pociski, które wznieciły dwa osobne pożary.

Interwencja psychologiczna po ataku na szpital

Serwis Suspilne Charków potwierdził w rozmowie z dyrektorem medycznym ds. opieki chirurgicznej Ołeksijem Docenko, że w zaatakowanej placówce leczono osoby z chorobami endokrynologicznymi, w tym głównie chorych na cukrzycę.

- Myślę, że szpital będzie w stanie pomieścić wszystkich, nikt nie będzie musiał być przenoszony do innych placówek medycznych - zapewnił.

Policja obwodu charkowskiego przekazała, że 51 pacjentów szpitala doświadczyło "ostrej reakcji stresowej". Na miejscu, oprócz służb ratunkowych, pracowali także psychologowie.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną

W ostatnich tygodniach siły rosyjskie skoncentrowały swoje ataki na celach związanych z ukraińską siecią energetyczną i przemysłem gazowym, w miarę zbliżania się kolejnej zimy w trwającej już ponad 3,5 roku wojnie.

Masowy atak na Kijów i inne ośrodki miejskie w zeszłym tygodniu pozbawił tymczasowo prądu ponad milion gospodarstw domowych i firm w całym kraju. Dostawy wody również zostały przerwane.

W mieście Konstantynówka we wschodniej części obwodu donieckiego - jednym z głównych celów powolnego natarcia Rosji - w poniedziałek w ataku rosyjskiego drona zginęły dwie osoby, przebywające wówczas w ich samochodzie. Tragiczne informacje zostały potwierdzone przez szefa administracji wojskowej miasta.

Źródło: Reuters, Suspilne Charków

