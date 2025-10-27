Nocny atak dronów na Moskwę. Władze zamknęły lotniska
Atak dronów na Rosję, w tym na Moskwę. Nad stolicę Federacji Rosyjskiej nadlecieć miało ponad 30 maszyn. W sieci krążą nagrania, na których słychać eksplozje czy widać kłęby dymu. Z uwagi na zagrożenie zamknięto czasowo dwa lotniska. Obecnie w oficjalnych komunikatach tamtejszych władz brak informacji o zniszczeniach bądź ofiarach.
W skrócie
- Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu w nocy 34 dronów nad Moskwą i zamknięciu dwóch lotnisk.
- Wzdłuż miasta słychać było eksplozje i widać było kłęby dymu, jednak nie zgłoszono ofiar ani znaczących zniszczeń.
- W regionach kraju odnotowano kolejne ataki, m.in. w obwodzie briańskim, gdzie zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych.
Liczba zestrzelonych dronów, które zmierzały w kierunku Moskwy, wyniosła 34 - poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin, cytowany przez agencję Ria Nowosti.
W sumie rosyjskie systemy obrony powietrznej zniszczyć miały 193 ukraińskie bezzałogowce.
Reuters podał, że agencja nadzorująca ruch lotniczy Rosawiacja przekazała, iż dwa moskiewskie lotniska - Domodiedowo i Żukowskij - zostały czasowo zamknięte ze względów bezpieczeństwa.
Nie podano informacji o ofiarach lub zniszczeniach. Agencja Reutera zauważa, że Rosja rzadko ujawnia prawdziwą skalę strat na swym terytorium o ile nie są to obiekty cywilne.
Nad obwodem briańskim pojawić miało się 47 maszyn. Jak podają Rosjanie, zginąć miała jedna osoba, a pięć zostało rannych.
Ukraina odpowiada Rosji. Atak dronów na Moskwę
W mediach społecznościowych krążą nagrania, na których usłyszeć można odgłosy eksplozji. Zauważono także kłęby dymu nad niektórymi budynkami w mieście.
Jak przekazał ukraiński Kanał 24, w pobliżu Kremla dostrzeżono podczas ataków mobilne rosyjskie działa przeciwlotnicze.
Ponadto Rosjanie w trybie pilnym mieli ewakuować samoloty z baz pod Moskwą, a także bombowce strategiczne z lotniska Engels-2 na południu kraju, w pobliżu Saratowa.
Kijów wcześniej podkreślał, że ataki mają na celu zniszczenie kluczowej dla prowadzenia wojny rosyjskiej infrastruktury.
Źródła: Reuters, Kanał 24