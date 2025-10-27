W skrócie Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu w nocy 34 dronów nad Moskwą i zamknięciu dwóch lotnisk.

Wzdłuż miasta słychać było eksplozje i widać było kłęby dymu, jednak nie zgłoszono ofiar ani znaczących zniszczeń.

W regionach kraju odnotowano kolejne ataki, m.in. w obwodzie briańskim, gdzie zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Liczba zestrzelonych dronów, które zmierzały w kierunku Moskwy, wyniosła 34 - poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin, cytowany przez agencję Ria Nowosti.

W sumie rosyjskie systemy obrony powietrznej zniszczyć miały 193 ukraińskie bezzałogowce.

Reuters podał, że agencja nadzorująca ruch lotniczy Rosawiacja przekazała, iż dwa moskiewskie lotniska - Domodiedowo i Żukowskij - zostały czasowo zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

Nie podano informacji o ofiarach lub zniszczeniach. Agencja Reutera zauważa, że Rosja rzadko ujawnia prawdziwą skalę strat na swym terytorium o ile nie są to obiekty cywilne.

Nad obwodem briańskim pojawić miało się 47 maszyn. Jak podają Rosjanie, zginąć miała jedna osoba, a pięć zostało rannych.

Ukraina odpowiada Rosji. Atak dronów na Moskwę

W mediach społecznościowych krążą nagrania, na których usłyszeć można odgłosy eksplozji. Zauważono także kłęby dymu nad niektórymi budynkami w mieście.

Rozwiń

Jak przekazał ukraiński Kanał 24, w pobliżu Kremla dostrzeżono podczas ataków mobilne rosyjskie działa przeciwlotnicze.

Ponadto Rosjanie w trybie pilnym mieli ewakuować samoloty z baz pod Moskwą, a także bombowce strategiczne z lotniska Engels-2 na południu kraju, w pobliżu Saratowa.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Kijów wcześniej podkreślał, że ataki mają na celu zniszczenie kluczowej dla prowadzenia wojny rosyjskiej infrastruktury.

Źródła: Reuters, Kanał 24

"Śniadanie Rymanowskiego": Konwencja zjednoczeniowa KO Polsat News