Nocne uderzenie rosyjskich dronów w Ukrainie. Są ofiary śmiertelne i ranni

Marcin Boniecki

Aktualizacja

Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna po rosyjskich atakach z powietrza na obwód zaporoski. Rosyjskie drony uderzyły w mieszkalne tereny, niszcząc domy i wywołując pożary. Uderzenia miały miejsce po piątkowych negocjacjach pokojowych z udziałem delegacji USA, Ukrainy i Rosji, które odbyły się w Abu Zabi. Te mają być kontynuowane w niedzielę.

Ruiny budynków ogarnięte płomieniami i gęstym dymem, widoczne zgliszcza oraz fragmenty konstrukcji, ogień pochłania okoliczne przedmioty i roślinność, atmosfera chaosu i zniszczenia.
Rosja zaatakowała dronami obwód zaporoski. Są ofiaryPaństwowa Służba Ratunkowa UkrainyTelegram

W skrócie

  • Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskich ataków z powietrza w obwodzie zaporoskim.
  • Według szefa władz obwodowych Iwana Fedorowa, Rosjanie przeprowadzili uderzenia dronami na obszary mieszkalne, co doprowadziło do zniszczeń domów i wybuchu pożarów.
  • W Abu Zabi odbyły się negocjacje z udziałem USA, Rosji i Ukrainy na temat zakończenia wojny, a kolejne rozmowy zaplanowano na niedzielę.
Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskich ataków z powietrza w obwodzie zaporoskim w południowo-wschodniej części Ukrainy - ogłosił w nocy ze środy na czwartek szef władz obwodowych Iwan Fedorow.

"Rosjanie przeprowadzili uderzenia dronami na obszary mieszkalne (...) Dwie kobiety i mężczyzna zginęli, inny mężczyzna został ranny" - napisał Fedorow na platformie Telegram. Dodał, że w wyniku ataków zniszczone zostały domy i wybuchły pożary.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje w trakcie negocjacji

W piątek i sobotę w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, odbyły się negocjacje z udziałem wysłanników USA, Rosji i Ukrainy na temat zakończenia wojny. Kolejne rozmowy zaplanowano na niedzielę.

Tymczasem Rosja w dalszym ciągu codziennie przeprowadza ataki z powietrza na Ukrainę, które powodują ofiary wśród cywilów i zniszczenia w infrastrukturze energetycznej - podkreśliła agencja AFP.

    Wojna w Ukrainie. Kijów dementuje doniesienia Rosji

    Jednocześnie Kreml przedstawia nieprawdziwe informacje. W środę Rosjanie przekazali, iż rzekomo zdobyli Kutkiwkę położoną w obwodzie charkowskim. Tymczasem Ukraina stanowczo zaprzecza tym doniesieniom.

    16. Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował komunikat na Facebooku, w którym zauważono, że nie odnotowano w tym obszarze utraty pozycji po stronie ukraińskiej.

    "Wróg próbuje działać w małych grupach sabotażowych i rozpoznawczych, próbując przeniknąć do osady. Jednak takie próby są wykrywane z wyprzedzeniem i natychmiast neutralizowane" - poinformowało wojsko.

    Źródło: RBC-Ukraine

