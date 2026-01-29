W skrócie Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskich ataków z powietrza w obwodzie zaporoskim.

Według szefa władz obwodowych Iwana Fedorowa, Rosjanie przeprowadzili uderzenia dronami na obszary mieszkalne, co doprowadziło do zniszczeń domów i wybuchu pożarów.

W Abu Zabi odbyły się negocjacje z udziałem USA, Rosji i Ukrainy na temat zakończenia wojny, a kolejne rozmowy zaplanowano na niedzielę.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje w trakcie negocjacji

W piątek i sobotę w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, odbyły się negocjacje z udziałem wysłanników USA, Rosji i Ukrainy na temat zakończenia wojny. Kolejne rozmowy zaplanowano na niedzielę.

Tymczasem Rosja w dalszym ciągu codziennie przeprowadza ataki z powietrza na Ukrainę, które powodują ofiary wśród cywilów i zniszczenia w infrastrukturze energetycznej - podkreśliła agencja AFP.

Wojna w Ukrainie. Kijów dementuje doniesienia Rosji

Jednocześnie Kreml przedstawia nieprawdziwe informacje. W środę Rosjanie przekazali, iż rzekomo zdobyli Kutkiwkę położoną w obwodzie charkowskim. Tymczasem Ukraina stanowczo zaprzecza tym doniesieniom.

16. Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował komunikat na Facebooku, w którym zauważono, że nie odnotowano w tym obszarze utraty pozycji po stronie ukraińskiej.

"Wróg próbuje działać w małych grupach sabotażowych i rozpoznawczych, próbując przeniknąć do osady. Jednak takie próby są wykrywane z wyprzedzeniem i natychmiast neutralizowane" - poinformowało wojsko.

Źródło: RBC-Ukraine

