Nocne eksplozje w Rosji. Płoną dwa strategiczne obiekty
Drony z sukcesem zaatakowały zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu (określany największym na świecie) i rafinerię w obwodzie samarskim - podaje agencja Unian. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o nocnych eksplozjach i zdjęcia oraz nagrania z dwóch obiektów, objętych pożarami.
W nocy z soboty na niedzielę w rosyjskich serwisach społecznościowych pojawiły się doniesienia o eksplozjach. "Drony z powodzeniem zaatakowały jednocześnie dwa najważniejsze obiekty rosyjskiego przemysłu naftowego i gazowego - w Orenburgu i w obwodzie samarskim" - przekazała Unian.
Do sytuacji w Orenburgu odniósł się za pośrednictwem Telegrama gubernator obwodu Jewgenij Sołncew. "Drony Sił Zbrojnych Ukrainy podjęły próbę ataku na kolejny obiekt przemysłowy w regionie. Częściowo ucierpiała infrastruktura gazowni" - przekazał.
Sołncew powiadomił, że na skutek ataku doszło do pożaru w obiekcie. Na miejscu pracują służby. "Nie ma ofiar wśród pracowników" - napisał.
Według relacji świadków w Orenburgu słychać było od pięciu do siedmiu eksplozji.
Pożar w rosyjskiej rafinerii. "Widać ogromne kłęby dymu"
Jak podaje Unian, niespokojnie w nocy było także w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. "Drony zaatakowały lokalną rafinerię. Na nagraniach z miejsca słychać eksplozje, widać ogromne kłęby dymu" - przekazano.
Zwrócono uwagę, że obiekt w Nowokujbyszewsku, to jeden z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w regionie Wołgi. We wrześniu bieżącego roku ukraińska armia oficjalnie podawała, że rafineria była celem ataku.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie zastosowali nową bombę kierowaną
Według informacji przekazywanych przez prokuraturę obwodową Rosjanie w sobotę wieczorem przeprowadziło atak na miasto Łozowa w obwodzie charkowskim z użyciem nowej bomby kierowanej o zasięgu 130 km.
"Według danych, jakie przedstawili funkcjonariuszy policji, miasto Łozowa zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała dystans około 130 km" - podano.
Na skutek rosyjskiego ataku rannych zostało sześć osób.
Źródło: Unian