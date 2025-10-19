W nocy z soboty na niedzielę w rosyjskich serwisach społecznościowych pojawiły się doniesienia o eksplozjach. "Drony z powodzeniem zaatakowały jednocześnie dwa najważniejsze obiekty rosyjskiego przemysłu naftowego i gazowego - w Orenburgu i w obwodzie samarskim" - przekazała Unian.

Do sytuacji w Orenburgu odniósł się za pośrednictwem Telegrama gubernator obwodu Jewgenij Sołncew. "Drony Sił Zbrojnych Ukrainy podjęły próbę ataku na kolejny obiekt przemysłowy w regionie. Częściowo ucierpiała infrastruktura gazowni" - przekazał.

Sołncew powiadomił, że na skutek ataku doszło do pożaru w obiekcie. Na miejscu pracują służby. "Nie ma ofiar wśród pracowników" - napisał.

Według relacji świadków w Orenburgu słychać było od pięciu do siedmiu eksplozji.

Pożar w rosyjskiej rafinerii. "Widać ogromne kłęby dymu"

Jak podaje Unian, niespokojnie w nocy było także w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. "Drony zaatakowały lokalną rafinerię. Na nagraniach z miejsca słychać eksplozje, widać ogromne kłęby dymu" - przekazano.

Zwrócono uwagę, że obiekt w Nowokujbyszewsku, to jeden z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w regionie Wołgi. We wrześniu bieżącego roku ukraińska armia oficjalnie podawała, że rafineria była celem ataku.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zastosowali nową bombę kierowaną

Według informacji przekazywanych przez prokuraturę obwodową Rosjanie w sobotę wieczorem przeprowadziło atak na miasto Łozowa w obwodzie charkowskim z użyciem nowej bomby kierowanej o zasięgu 130 km.

"Według danych, jakie przedstawili funkcjonariuszy policji, miasto Łozowa zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała dystans około 130 km" - podano.

Na skutek rosyjskiego ataku rannych zostało sześć osób.

Źródło: Unian

