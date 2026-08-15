W skrócie W rezultacie rosyjskich ataków w obwodach dniepropetrowskim i chersońskim śmierć poniosło lub zostało rannych 40 osób, w tym dzieci.

Rosjanie przeprowadzili uderzenia w infrastrukturę krytyczną oraz budynki mieszkalne, powodując uszkodzenia wielu obiektów i pojazdów.

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że w nocy zestrzelono 598 ukraińskich dronów, a w wyniku działań bezzałogowców uszkodzona została infrastruktura elektryczna, co pozbawiło prądu około 1000 gospodarstw.

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Ołeksander Prokudin, szef władz wojskowych obwodu chersońskiego poinformował za pośrednictwem Telegrama, że w atakach przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby poszkodowanych zostało 28 osób. Wśród rannych jest jedno dziecko.

Prokudin przekazał, że Rosjanie zaatakowali infrastrukturę krytyczną, a także budynki mieszkalne. Uszkodzone zostało m.in. sześć bloków mieszkalnych i cztery domy, a także supermarket, biura, sklep, apteka, budynek gospodarczy, garaże, samochody i minibus.

Z kolei w obwodzie dniepropetrowskim w nocnych atakach zginął 3-miesięczny chłopiec. Rannych zostało dodatkowo 11 osób, w tym dwójka dzieci w wieku pięciu i 12 lat. Z rannych, siedem osób trafiło do szpitala w stanie krytycznym.

Rano Rosjanie zaatakowali Ukrainę 152 dronami.

Wojna na Ukrainie. Niemal 600 dronów zestrzelonych nad Rosją

Ataki przeprowadzili w nocy również Ukraińcy. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o zestrzeleniu 598 dronów nad 17 obwodami w tym m.in. obwodami briańskim, kurskim, leningradzkim, rostowskim, moskiewskim a także nad Krymem oraz morzami Azowskim i Czarnym.

Eksplozje słychać było m.in. w Samarze, gdzie zaatakowane miało zostać Centrum rozwoju rakietowego i kosmicznego. Możliwe również, że zaatakowana została fabryka samolotów Aviakor, która zajmuje się modernizacją i naprawą rosyjskich samolotów.

Z kolei w obwodzie rostowskim Rosjanie mieli zestrzelić około 10 dronów, które spadając na ziemię i eksplodując uszkodziły infrastrukturę elektryczną. Z tego powodu ok. 1000 gospodarstwa domowych pozostaje bez prądu.

Z kolei w obwodzie moskiewskim zestrzelono osiem dronów, a poszkodowane zostały dwie osoby: 55-letnia kobieta i 9-letni chłopiec.



