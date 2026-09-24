W skrócie Rosyjskie i ukraińskie naloty spowodowały zniszczenia oraz ofiary po obu stronach, w tym pożar w rosyjskim Kraju Krasnodarskim i śmierć dwóch osób w Kijowie.

Nocny rosyjski atak na Ukrainę objął Kijów oraz obwody kijowski i odeski, wykorzystano 282 drony i pociski, z czego ukraińska obrona zestrzeliła lub zakłóciła 227 celów.

Podczas jednoczesnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskimi kongresmenami Kijów został zaatakowany rakietą balistyczną, a głównym celem stały się obiekty cywilne i infrastruktura.

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W wyniku spadających szczątków drona na terenie zakładu przemysłowego w Kraju Krasnodarskim w Rosji wybuchł pożar. Jak poinformowały w czwartek lokalne władze, nikt nie został ranny. Na miejscu trwała akcja gaśnicza - podała agencja Reutera. Do zdarzenia doszło w rejonie dińskim.

Do gaszenia skierowano 50 osób oraz 15 jednostek sprzętu, w tym służby rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - dodała agencja TASS.

Ponadto gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar poinformował o uszkodzeniu budynków administracyjnych w bazie paliwowej w wyniku uderzenia bezzałogowego statku powietrznego.

"Nie ma ofiar. Nie ma pożaru. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe" - przekazano w komunikacie.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało natomiast, że w nocy rosyjskie siły zaatakowały ukraińskie obiekty obronne, centra logistyczne i telekomunikacyjne oraz statki wykorzystywane przez wojsko. Resort nie podał szczegółów dotyczących skali tych uderzeń ani ich skutków.

Rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów. Są ofiary i zniszczenia

Znacznie poważniejsze skutki miały rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny, wykorzystując m.in. pociski hipersoniczne i balistyczne oraz 282 drony różnych typów. Według ukraińskich Sił Powietrznych obrona przeciwlotnicza zakłóciła lot lub zestrzeliła 227 celów, w tym cztery pociski Zircon, trzy rakiety balistyczne oraz 219 dronów. Trafienia odnotowano w 13 miejscach.

Głównymi kierunkami ataku były obwody kijowski i odeski. W samym Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, magazyny i obiekty infrastruktury. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. Według władz stolicy zginęły dwie osoby, a co najmniej osiem zostało rannych.

W rejonie sołomiańskim częściowo zniszczone zostały budynki magazynowe. Pożar, który objął również piwnicę, został ugaszony, a trzy osoby trafiły do szpitala. W rejonie podilskim zapaliły się cztery samochody na parkingu w pobliżu szpitala położniczego. Na miejscu znaleziono ciało jednej osoby.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Rosjanie zaatakowali podczas rozmów z kongresmenami USA

Uszkodzenia odnotowano również w rejonie Dniepru. Trafiony został trzypiętrowy budynek administracyjny, gdzie po ugaszeniu pożaru znaleziono jedną ofiarę. Zniszczony został także prywatny dom. Ratownicy ugasili ogień i uratowali jedną osobę. Uszkodzone zostały ponadto dwa sąsiednie budynki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjskie rakiety balistyczne zostały wystrzelone w kierunku Kijowa w czasie jego spotkania z amerykańskimi kongresmenami.

"Dzisiaj Rosjanie zaatakowali Kijów rakietą balistyczną właśnie wtedy, gdy na spotkaniu z kongresmenami omawialiśmy ustawę Lindsey'a Grahama i potrzebę zaostrzenia sankcji. Rosja nie zakończy tej wojny bez presji" - napisał Zełenski.

Jak podkreślił ukraiński prezydent, głównym celem rosyjskich ataków ponownie stały się Kijów i infrastruktura cywilna, w tym budynki mieszkalne, szpital położniczy oraz infrastruktura energetyczna i logistyczna. Zełenski wezwał również do zwiększenia presji na Rosję i dostarczenia Ukrainie dodatkowych pocisków przechwytujących.

Ukraińskie Siły Powietrzne zaznaczyły, że atak był odpierany przez lotnictwo, jednostki obrony przeciwlotniczej, walki elektronicznej, systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe. Jednocześnie w chwili publikacji komunikatu w przestrzeni powietrznej Ukrainy nadal znajdowały się dziesiątki rosyjskich dronów.



