Nocna operacja Ukraińców przy moście Krymskim. Rosjanie zaskoczeni
Sukces ukraińskiej marynarki wojennej. Siły zbrojne w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej zaatakowały flotę rosyjskich jednostek strzegących mostu Krymskiego. Okupant ponieść miał straty także w ludziach. W komunikacie marynarka opisała szczegóły operacji oraz opublikowała krótki film z uderzenia.
- Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o ataku na rosyjskie jednostki patrolujące most Krymski, w wyniku którego uszkodzono łódź patrolową FSB "Sobol" i szybką łódź do zwalczania dywersji.
- Załogi atakowanych jednostek należały do floty chroniącej most Krymski przed atakami i akcjami dywersyjnymi, złożonej ze straży przybrzeżnej, FSB, służb granicznych i marynarki wojennej.
- Most Krymski był celem kilku poważnych ataków, m.in. eksplozji w październiku 2022 roku, detonacji na torach kolejowych w 2023 roku oraz uszkodzenia filarów w czerwcu 2025 roku.
O operacji Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała w mediach społecznościowych, zamieszczając krótki komunikat i film z przeprowadzonych działań bojowych.
Ukraińcy trafili - jak czytamy - rosyjskie jednostki patrolujące most Krymski. Do ataku doszło w nocy z 29 na 30 kwietnia.
"Siły Ukrainy zadały cios flocie okrętów i łodzi rosyjskich w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej" - brzmi fragment ogłoszenia.
W ataku uszkodzone zostały: łódź patrolowa FSB "Sobol" oraz szybka łódź do zwalczania dywersji. Prócz tego Rosjanie ponieść mieli także straty w ludziach. Szczegółów jednak nie podano.
Kijów przekazał, że zaatakowane jednostki należały do floty chroniącej most Krymski przed atakami czy akcjami dywersyjnymi, która składa się z załóg straży przybrzeżnej, FBS, służb granicznych i marynarki wojennej.
"To kolejny przykład skutecznego działania ukraińskiej marynarki oraz konsekwentnego ograniczania możliwości wroga na Morzu Czarnym" - podsumowano w komunikacie.
W dołączonym filmie widzimy ujęcia z drona morskiego, który pędzi ku rosyjskim jednostkom czy wystrzeliwane pociski mające go zneutralizować. Nagranie składa się z kilku ujęć i trwa pół minuty.
Most Krymski - infrastruktura krytyczna dla Rosjan celem wielu ataków
Most Krymski oburzenie i emocje budzi od samego początku. Przeprawa strategiczne dla Rosji znaczenie zyskała po ataku na Krym, w wyniku którego rozpoczęła się nielegalna okupacja półwyspu.
Gdy w 2022 roku wybuchła wojna, przeprawa stała się jednym z najważniejszych szlaków transportowych dla sił okupacyjnych na Krymie, ale i dalej, na linii frontu.
W październiku 2022 roku doszło na moście do wielkiej eksplozji. W kolejnych miesiącach infrastruktura była kilkukrotnie atakowana, np. w 2023 roku, wtedy doszło do eksplozji na torach kolejowych.
Rosja w tym czasie regularnie zwiększała liczbę sił w regionie i intensyfikowała działania na rzecz ochrony mostu.
Ostatni poważny atak na most Krymski miał miejsce w czerwcu 2025 roku. Operację nadzorowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, przygotowania do niej trwały kilka miesięcy.
Nad ranem 3 czerwca doszło do detonacji ładunków rozmieszczonych pod wodą na filarach mostu, co poważnie je uszkodziło.