W skrócie Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o ataku na rosyjskie jednostki patrolujące most Krymski, w wyniku którego uszkodzono łódź patrolową FSB "Sobol" i szybką łódź do zwalczania dywersji.

Załogi atakowanych jednostek należały do floty chroniącej most Krymski przed atakami i akcjami dywersyjnymi, złożonej ze straży przybrzeżnej, FSB, służb granicznych i marynarki wojennej.

Most Krymski był celem kilku poważnych ataków, m.in. eksplozji w październiku 2022 roku, detonacji na torach kolejowych w 2023 roku oraz uszkodzenia filarów w czerwcu 2025 roku.

O operacji Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała w mediach społecznościowych, zamieszczając krótki komunikat i film z przeprowadzonych działań bojowych.

Ukraińcy trafili - jak czytamy - rosyjskie jednostki patrolujące most Krymski. Do ataku doszło w nocy z 29 na 30 kwietnia.

"Siły Ukrainy zadały cios flocie okrętów i łodzi rosyjskich w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej" - brzmi fragment ogłoszenia.

W ataku uszkodzone zostały: łódź patrolowa FSB "Sobol" oraz szybka łódź do zwalczania dywersji. Prócz tego Rosjanie ponieść mieli także straty w ludziach. Szczegółów jednak nie podano.

Wojna w Ukrainie. Atak na rosyjski patrol przy moście Krymskim

Kijów przekazał, że zaatakowane jednostki należały do floty chroniącej most Krymski przed atakami czy akcjami dywersyjnymi, która składa się z załóg straży przybrzeżnej, FBS, służb granicznych i marynarki wojennej.

"To kolejny przykład skutecznego działania ukraińskiej marynarki oraz konsekwentnego ograniczania możliwości wroga na Morzu Czarnym" - podsumowano w komunikacie.

W dołączonym filmie widzimy ujęcia z drona morskiego, który pędzi ku rosyjskim jednostkom czy wystrzeliwane pociski mające go zneutralizować. Nagranie składa się z kilku ujęć i trwa pół minuty.

Most Krymski - infrastruktura krytyczna dla Rosjan celem wielu ataków

Most Krymski oburzenie i emocje budzi od samego początku. Przeprawa strategiczne dla Rosji znaczenie zyskała po ataku na Krym, w wyniku którego rozpoczęła się nielegalna okupacja półwyspu.

Gdy w 2022 roku wybuchła wojna, przeprawa stała się jednym z najważniejszych szlaków transportowych dla sił okupacyjnych na Krymie, ale i dalej, na linii frontu.

W październiku 2022 roku doszło na moście do wielkiej eksplozji. W kolejnych miesiącach infrastruktura była kilkukrotnie atakowana, np. w 2023 roku, wtedy doszło do eksplozji na torach kolejowych.

Rosja w tym czasie regularnie zwiększała liczbę sił w regionie i intensyfikowała działania na rzecz ochrony mostu.

Ostatni poważny atak na most Krymski miał miejsce w czerwcu 2025 roku. Operację nadzorowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, przygotowania do niej trwały kilka miesięcy.

Nad ranem 3 czerwca doszło do detonacji ładunków rozmieszczonych pod wodą na filarach mostu, co poważnie je uszkodziło.

