"Noc śmierci i zniszczenia". Szefowa KE komentuje ataki Rosjan w Ukrainie

W skrócie Ursula von der Leyen określiła rosyjskie ataki na Ukrainę jako "noc śmierci i zniszczenia", zaznaczając, że Moskwa ignoruje działania dyplomatyczne.

Komisja Europejska kończy prace nad pakietem wsparcia w zakresie dronów o wartości 6 mld euro i kontynuuje nakładanie coraz surowszych sankcji na rosyjską gospodarkę wojenną.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu dwóch dni przeciwnik użył 1567 dronów i 56 rakiet, a siły obronne Ukrainy przechwyciły 94 proc. dronów i 73 proc. rakiet.

Przewodnicząca KE uznała, że Rosja przeprowadziła jeden z najdłuższych i najbardziej nieustępliwych ataków dronów na Ukrainę.

- Kolejna noc śmierci i zniszczenia, bezpardonowe ataki na ludność cywilną - zaznaczyła w czwartkowym oświadczeniu Ursula von der Leyen.

Zmasowany atak na Ukrainę. Ursula von der Leyen: Rosja otwarcie kpi

- Podczas gdy Rosja otwarcie kpi z wysiłków dyplomatycznych, my dalej wspieramy Ukrainę. Finalizujemy pakiet wsparcia w zakresie dronów o wartości sześciu mld euro i utrzymujemy presję na rosyjską gospodarkę wojenną, nakładając coraz surowsze sankcje - oświadczyła.

Inwestycje w produkcję dronów oraz systemy przeciwdronowe są kluczowym elementem planu dronowego KE. W maju von der Leyen powołała sojusz dronowy pomiędzy UE a Ukrainą. Ogłoszony został też pierwszy nabór zainteresowanych krajów członkowskich.

Po zakończeniu w poniedziałek krótkiego rozejmu Rosja atakowała Ukrainę od godzin porannych w środę do rana w czwartek. W ataku na Kijów zginęło co najmniej osiem osób, a 40 zostało rannych. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko ogłosił, że piątek będzie w mieście dniem żałoby.

Czas podsumowań po uderzeniu Rosjan. Zełenski o "taktyce terrorystycznej" Moskwy

Podczas zorganizowanego w środę spotkania sztabowego Wołodymyr Zełenski otrzymał raporty dotyczące skutków ostatnich ataków na Ukrainę. Jak przekazał ukraiński przywódca, w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie przeprowadzili zmasowane i praktycznie nieprzerwane uderzenia.

"Jest to celowa taktyka terrorystyczna ze strony Rosjan, którzy nagromadzili drony i rakiety w określonym czasie i celowo zaplanowali uderzenie tak, aby jego skala była znacząca, tworząc największe możliwe trudności dla naszej obrony powietrznej" - napisał na platformie X Zełenski.

Dodał, że we wspomnianym okresie przeciwnik użył "1567 dronów i 56 rakiet różnych typów", a siły obronne zdołały przechwycić 94 proc. dronów i 73 proc. rakiet.

