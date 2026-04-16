W skrócie W nocnych atakach na ukraińskie miasta zginęło co najmniej 13 osób, w tym 12-letnie dziecko, a 98 zostało rannych.

W Kijowie, Dnieprze, Odessie i Charkowie odnotowano ofiary śmiertelne oraz rannych w wyniku ostrzałów i pożarów budynków mieszkalnych.

Rosyjskie siły użyły pocisków balistycznych, manewrujących i setek dronów; obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość rakiet i dronów.

Według najnowszych doniesień lokalnych władz, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 13 - sześć z nich zginęło w atakach na Odessę.

Rosyjskie ataki na Kijów. 13 osób nie żyje

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował wcześniej o śmierci dwóch osób: 12-letniego chłopca i 35-letniej kobiety. Na platformie Telegram napisał, że 10 osób zostało rannych; sześć z nich trafiło do szpitali. Kliczko przekazał też, że rosyjski ostrzał wywołał pożary wielu budynków, również mieszkalnych.

Kijowska prokuratura przekazała, że według najnowszych informacji w wyniku połączonego ataku Rosji na Kijów cztery osoby zginęły, a co najmniej 54 zostały ranne, w tym trzej policjanci, czterej pracownicy służby zdrowia i dwaj obcokrajowcy.

Lokalne władze Dniepru, na południowym wschodzie Ukrainy poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków śmierć poniosła jedna osoba. Ponadto ostrzał spowodował pożary kilku budynków mieszkalnych.

Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Ganża opublikował zdjęcia płonących budynków mieszkalnych. Najnowsze informacje przekazane przez Ganżę wskazują, że w atakach na Dniepr zginęły trzy osoby, a 34 odniosły obrażenia.

Rosja atakowała pociskami i dronami. Dane z nocnego ostrzału

W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, lokalne władze poinformowały, że dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów.

W nocy ze środy na czwartek armia rosyjska wystrzeliła 19 pocisków balistycznych Iskander-M/S-400, 20 pocisków manewrujących Ch-101, pięć pocisków manewrujących Iskander-K i 659 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera, Italmas i bezzałogowce innych typów.

Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 19 pocisków Ch-101, osiem pocisków Iskander-M/S-400, cztery pociski Iskander-K i 636 dronów. Łącznie 12 pocisków i 20 dronów uderzyło w cele w 26 miejscach, a zestrzelone obiekty spadły w 25 lokalizacjach.

Ostrzał ukraińskich miast. Sześć osób zabitych w Odessie

W Odessie na południu Ukrainy w wyniku nocnych uderzeń rakiet i dronów bojowych zginęło sześć osób, a 11 zostało rannych - poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Serhij Łysak.

W środę siły rosyjskie zaatakowały środkowe i południowe obwody Ukrainy, używając w tym celu 21 pocisków manewrujących oraz 362 dronów - podały wieczorem siły powietrzne. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła niemal wszystkie rakiety i bezzałogowce.

Rosyjska armia przez całą środę atakowała cele na Ukrainie, głównie w obwodach położonych w środkowej i południowej części kraju; m.in. w Odessie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.

"Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych" - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej, Serhija Łysaka.

Strona rosyjska poinformowała o atakach ukraińskich dronów w rejonie rosyjskiego portu w Tuapse nad Morzem Czarnym. Według lokalnego gubernatora zginęło dwoje dzieci w wieku pięciu i 14 lat, uszkodzeniu uległo wiele budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw.

