W skrócie Siły Obrony Ukrainy przeprowadziły nocny atak dronów na infrastrukturę naftową w rosyjskim porcie Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim.

W wyniku uderzenia uszkodzono pięć zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności 150 tysięcy metrów sześciennych oraz wywołano pożar.

Ukraińskie dowództwo przekazało, że zniszczeniu uległy także urządzenia chłodnicze, stacja pomp oraz nabrzeże wykorzystywane do załadunku tankowców.

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"Noc, gdy zapłonął Bałtyk. Siły Obrony Ukrainy uderzyły w infrastrukturę naftową portu Ust-Ługa" - przekazało dowództwo ukraińskiej armii w mediach społecznościowych.

W komunikacie wyjaśniono, że Ust-Ługa to jeden z kluczowych rosyjskich portów nad Bałtykiem, położony w obwodzie leningradzkim.

"Przez jego terminale eksportowana jest rosyjska ropa naftowa i produkty ropopochodne, a dochody z tego tytułu finansują produkcję rakiet i dronów służących do ataków na Ukrainę" - dodano.

Wojna w Ukrainie. Cios dla Rosji w Ust-Łudze

Siły Zbrojne Ukrainy podkreśliły, że port już wcześniej bywał celem ukraińskich ataków. Do najnowszego uderzenia doszło w nocy z wtorku na środę.

"Według wstępnych informacji w wyniku uderzeń dronów w infrastrukturę naftową portu największe szkody odnotowano w części ze zbiornikami. Uszkodzono pięć zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności 150 tys. metrów sześciennych. Wybuchł pożar na dużą skalę" - przekazał ukraiński sztab.

Jak przekazano, uszkodzona została również część produkcyjna, w tym urządzenie chłodzenia powietrznego i stacja pomp. Trafiono także w nadbrzeże, skąd wyruszają tankowce transportujące produkty naftowe.

"Każdy uszkodzony zbiornik, instalacja lub nabrzeże zmniejsza wpływy z ropy do budżetu państwa-agresora, z którego finansowana jest wojna i produkcja broni" - podkreślili wojskowi.



