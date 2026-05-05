W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o efektach operacji "Deep Strike", podczas której ukraińskie siły użyły pocisków manewrujących F-5 Flamingo.

Według Zełenskiego zaatakowany obiekt produkował systemy zabezpieczeń, automatykę, urządzenia niskonapięciowe oraz elementy nawigacyjne wykorzystywane przez rosyjską armię.

Rosyjskie media informowały o wybuchach i pożarze, a w nocy w 18 obwodach Rosji ogłoszono alarm lotniczy oraz wydano ostrzeżenia o zagrożeniu rakietowym w 16 regionach.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o efektach operacji "Deep Strike", dokonanej przez ukraińskie siły w nocy z poniedziałku na wtorek.

"Nasze dalekosiężne sankcje nadal są w pełni uzasadnioną odpowiedzią na rosyjskie ataki" - napisał Zełenski na platformie Telegram.

Ukraina wystrzeliła pociski "Flamingo". Pokonały odległość ponad 1500 km

"Przeprowadzono bojowe wystrzelenia pocisków manewrujących F-5 Flamingo w kierunku kilku celów wroga, w szczególności obiektów kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach" - poinformował prezydent Ukrainy.

Ukraińskie "flamingi", jak dodał, pokonały odległość ponad 1500 km. Prezydent wskazał strategiczne znaczenie obiektu dla Rosji. Produkowano w nim systemy zabezpieczeń przekaźnikowych, automatykę i urządzenia niskonapięciowe.

Zakład dostarczał również elementy nawigacyjne dla rosyjskiej marynarki wojennej, przemysłu rakietowego, lotnictwa i pojazdów pancernych.

"Wszystko to, czego Rosjanie używają w wojnie przeciwko nam - przeciwko Ukrainie" - podkreślił Zełenski, dodając, że Rosja musi zakończyć wojnę i przejść do działań dyplomatycznych.

Alarmy w Rosji. "Niebezpieczeństwo rakietowe" w 16 obwodach

O ataku na informowały również rosyjskie media. W relacjach świadków pojawiły się doniesienia o wybuchach, a udostępniane zdjęcia i nagrania przedstawiały pożar.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie ogłosili alarm lotniczy, który objął 18 obwodów. Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, uwzględniony wśród zagrożonych obszarów, jest oddalony od granicy z Ukrainą o 2 tys. kilometrów.

Z kolei dla 16 regionów wydano ostrzeżenie o "niebezpieczeństwie rakietowym". Wśród nich znalazły się: Astrachań, Briańsk, Kaługa, Kurgan, Niżny Nowogród, Orenburg, Orzeł, Penza, Kraj Permski, Baszkortostan (Baszkiria), Mordowia, obwód swierdłowski, Tatarstan, obwód tulski, Udmurcja i obwód czelabiński.

