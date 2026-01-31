W skrócie Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rozwiązanie kwestii terytorialnych wymaga spotkania na szczeblu prezydenckim, w tym z udziałem Władimira Putina.

Plan pokojowy omawiany w rozmowach zawiera trudne kwestie związane z integralnością terytorialną Ukrainy.

Ukraińcy przygotowują się do kolejnych spotkań, a udział USA w negocjacjach jest prawdopodobny.

- Przede wszystkim ważne jest, aby spotkać się we trójkę. Musimy mieć co najmniej możliwość kontaktu z głową państwa rosyjskiego w takiej czy innej formie - stwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jak dodał polityk, bez spotkania na szczeblu prezydenckim "zespoły nie będą w stanie dojść do porozumienia w kwestiach terytorialnych".

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski chce spotkania z Władimirem Putinem

W dalszej części wywiadu, udzielonego Czeskiemu Radiu i cytowanego przez Ukraińską Prawdę, Zełenski zauważył, że dyskutowany aktualnie plan pokojowy zawiera "bolesne kwestie" związane z integralnością terytorialną jego państwa.

- Chcę podkreślić, że nie sądzę, aby te problemy mógł rozwiązać ktokolwiek inny niż głowy państw - zaznaczył.

Deklaracja przywódcy Ukrainy pojawiła się w piątek, na dzień przed zapowiadanymi rozmowami delegacji obu stron konfliktu w Abu Zabi.

Kilka dni wcześniej sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa, Marco Rubio, poinformował, że w rozmowach nie wezmą udziału dotychczasowi przedstawiciele USA w negocjacjach, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dodał, że udział USA jest jednak "prawdopodobny".

Ukraina - Rosja. Kiedy kolejne spotkanie delegacji?

Tego samego dnia wizytę w Stanach Zjednoczonych złożył przedstawiciel Rosji Kiriłł Dmitrijew. "Jesteśmy podbudowani tym spotkaniem, które pokazuje, że Rosja dąży do osiągnięcia pokoju w Ukrainie" - skomentował przebieg rozmów Steve Witkoff.

Po jego zakończeniu głos zabrał także prezydent Zełenski. - Pozostajemy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską i oczekujemy od niej konkretów dotyczących kolejnych spotkań - stwierdził.

Ukraiński polityk dodał także, że Ukraińcy przygotowują się do kolejnych spotkań w przyszłym tygodniu, co może sugerować, że ostatecznie nie dojdzie do niedzielnych rozmów.

Źródła: Ukraińska Prawda, Reuters

