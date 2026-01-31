Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Nikt inny tego nie rozwiąże". Zełenski jasno, chce spotkania z Putinem

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- Nie sądzę, aby te problemy mógł rozwiązać ktokolwiek inny niż głowy państw - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do spornych kwestii terytorialnych. Gotowość do spotkania z Władimirem Putinem zadeklarował na dzień przed planowanymi rozmowami z delegacją Rosji w Abu Zabi. Tego samego dnia wizytę w Białym Domu złożył Kiriłł Dmitrijew.

Dwóch mężczyzn podczas oficjalnych przemówień, jeden stoi przy pulpicie z godłem państwowym na tle narodowej flagi, drugi przy mównicy na tle niebieskiego ekranu z napisem dotyczącym Brukseli.
Wojna w Ukrainie. Zełenski chce spotkania z PutinemRAMIL SITDIKOV / POOL / JOHN THYSAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rozwiązanie kwestii terytorialnych wymaga spotkania na szczeblu prezydenckim, w tym z udziałem Władimira Putina.
  • Plan pokojowy omawiany w rozmowach zawiera trudne kwestie związane z integralnością terytorialną Ukrainy.
  • Ukraińcy przygotowują się do kolejnych spotkań, a udział USA w negocjacjach jest prawdopodobny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Przede wszystkim ważne jest, aby spotkać się we trójkę. Musimy mieć co najmniej możliwość kontaktu z głową państwa rosyjskiego w takiej czy innej formie - stwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jak dodał polityk, bez spotkania na szczeblu prezydenckim "zespoły nie będą w stanie dojść do porozumienia w kwestiach terytorialnych".

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski chce spotkania z Władimirem Putinem

W dalszej części wywiadu, udzielonego Czeskiemu Radiu i cytowanego przez Ukraińską Prawdę, Zełenski zauważył, że dyskutowany aktualnie plan pokojowy zawiera "bolesne kwestie" związane z integralnością terytorialną jego państwa.

- Chcę podkreślić, że nie sądzę, aby te problemy mógł rozwiązać ktokolwiek inny niż głowy państw - zaznaczył.

Deklaracja przywódcy Ukrainy pojawiła się w piątek, na dzień przed zapowiadanymi rozmowami delegacji obu stron konfliktu w Abu Zabi.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski zaprasza Władimira Putina do Kijowa
Wojna w Ukrainie

"Jeśli się odważy" Zełenski z kontrpropozycją dla Putina

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Kilka dni wcześniej sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa, Marco Rubio, poinformował, że w rozmowach nie wezmą udziału dotychczasowi przedstawiciele USA w negocjacjach, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dodał, że udział USA jest jednak "prawdopodobny".

    Ukraina - Rosja. Kiedy kolejne spotkanie delegacji?

    Tego samego dnia wizytę w Stanach Zjednoczonych złożył przedstawiciel Rosji Kiriłł Dmitrijew. "Jesteśmy podbudowani tym spotkaniem, które pokazuje, że Rosja dąży do osiągnięcia pokoju w Ukrainie" - skomentował przebieg rozmów Steve Witkoff.

    Po jego zakończeniu głos zabrał także prezydent Zełenski. - Pozostajemy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską i oczekujemy od niej konkretów dotyczących kolejnych spotkań - stwierdził.

    Ukraiński polityk dodał także, że Ukraińcy przygotowują się do kolejnych spotkań w przyszłym tygodniu, co może sugerować, że ostatecznie nie dojdzie do niedzielnych rozmów.

    Źródła: Ukraińska Prawda, Reuters

    Zobacz również:

    Władimir Putin ma negocjować porozumienie pokojowe. W tle zniszczenia w Ukrainie
    Wojna w Ukrainie

    "Jeśli tego nie zrobią, są głupi". Putin spotka się z ludźmi Trumpa

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
    "Polityczny WF": Nawet PiS chce zniesienia dwukadencyjności w samorządach?INTERIA.PL

    Najnowsze