Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Niezwykle trudna" sytuacja w Kijowie. Zmasowany atak, są ranni

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na stolicę Ukrainy, Kijów - przekazały ukraińskie media. Rannych zostało co najmniej pięć osób, w tym 14-letnie dziecko, uszkodzono liczne budynki i samochody. Pociski trafiły także w Most Północny, który jest obecnie zamknięty dla ruchu.

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Skutki ataku Rosji w Kijowie.
Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Kijów. Zniszczono most, są ranniDSNS / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów w nocy z 6 na 7 listopada, używając co najmniej sześciu pocisków balistycznych.
  • W wyniku ataku rannych zostało pięć osób, w tym 14-letnie dziecko, a dwie poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala.
  • Pociski uszkodziły Most Północny, co wymusiło wstrzymanie ruchu w obu kierunkach oraz doprowadziło do awarii energetycznych w Kijowie.
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W nocy z 6 na 7 listopada Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów z wykorzystaniem co najmniej sześciu pocisków balistycznych. W mieście doszło do serii eksplozji. Między północą a 4 rano obowiązywały czerwone alarmy.

Jak przekazała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) w jednej z dzielnic stolicy uszkodzono dwa budynki oraz przedszkole. Jeden ze zniszczonych obiektów to pięciopiętrowy blok, którego fasada została częściowo zdemolowana. Nie doszło do pożaru i nikt w tej lokalizacji nie został ranny.

Wojna w Ukrainie. Pięć osób rannych po ataku na Kijów

W przypadku trzech nieruchomości w innych częściach Kijowa fala powstała po eksplozji wybiła okna, ucierpiała także ciężarówka.

DSNS ok. godz. 5 rano poinformowała o trzech osobach rannych, w tym jednym dziecku. Mer stolicy Witalij Kliczko przekazał z kolei, że liczba poszkodowanych wzrosła do pięciu. Wśród nich znalazło się 14-letnie dziecko. Dwie osoby trafiły do szpitala.

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Lokalny włodarz podzielił się także doniesieniami na temat zniszczeń w mieście. Wśród uszkodzonych obiektów znalazł się Most Północny, jedna z kluczowych dla Kijowa przepraw.

Na miejscu pracują odpowiednie służby. W wyniku ataku uszkodzono podłoże, linię trakcyjną trolejbusów i linię energetyczną. Zniszczono także pięć ciężarówek, w które uderzyła fala uderzeniowa. Ruch na moście został wstrzymany w obu kierunkach.

Ukraina - Rosja. "Niezwykle trudna" sytuacja w Kijowie

To nie pierwszy atak na tę przeprawę w ostatnich tygodniach. Rosjanie uderzyli w nią ostatnio 3 i 4 października, uszkadzając jezdnię, magistralę ciepłowniczą i napowietrzną sieć trolejbusową.

Kliczko poinformował również, że w ataku uszkodzono obiekty energetyczne w obwodach kijowskim i żytomierskim.

"Sytuacja energetyczna w Kijowie jest niezwykle trudna, co przekłada się na problemy w funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych i wodociągowych w mieście. Pracownicy sektora energetycznego i komunalnego pracują nad przywróceniem usług dla mieszkańców" - przekazał.

Źródło: TSN

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