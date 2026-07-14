Analityk wojskowy Thomas Newdick opisał na łamach portalu TZW nagranie, które w poniedziałek ujawniło ukraińskie wojsko. "Misję tę określa się jako pierwszą tego typu i może ona stanowić zapowiedź przyszłych operacji desantowych" - wskazano.

Nagranie przedstawia ukraińską łódź bezzałogową, która dopłynęła do brzegu okupowanej Kosy Kinburnskiej. Następnie wypuściła uzbrojonego drona naziemnego, który wkroczył w głąb lądu i otworzył ogień. W trakcie operacji żaden żołnierz nie wyszedł na brzeg.

"Mimo że brzmi to jak scena z wojny przyszłości, wydarzyło się to niedawno na południu Ukrainy" - wskazano.

"Nowa era wojny zaczyna się od decyzji odważnych dowódców" - oświadczyła 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej Ukrainy w mediach społecznościowych. Jak dodano, operacją dowodził jej dowódca, płk Oleh Makucha. W misji uczestniczył także 1. Batalion Systemów Bezzałogowych.

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"Po zakończeniu misji dron naziemny odpłynął, choć nie jest jasne, czy podjęto próbę jego powrotu" - zauważył analityk.

Wojna w Ukrainie. Dron naziemny otworzyły ogień

Newdick zasugerował, że robot naziemny należy do serii Rys, produkowanej przez Roboneers i uzbrojonej w karabin maszynowy kal. 7,62 mm. "Są one zazwyczaj wyposażone w komputer balistyczny do precyzyjnego uderzenia oraz sztuczną inteligencję, która pomaga w autonomicznym wykrywaniu, śledzeniu i atakowaniu celów" - przekazał analityk wojskowy.

Jak dodał, zajęta w 2022 r. Kosa Kinburnska stała się bazą systemów walki elektronicznej, a także rosyjskich ataków rakietowych i artyleryjskich. Rosja wybudowała tam również betonowe bunkry i umieściła stację kontroli dronów.

Przypomniał, że pod koniec czerwca Instytut Studiów nad Wojną poinformował, że wojska rosyjskie wycofały się z mierzei pod ciągłym naciskiem ze strony Ukrainy. Następnie ukraińscy wojskowi podnieśli tam narodową flagę za pomocą drona.

"Nie jest więc jasne, czy od tego czasu wojska rosyjskie powróciły w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że operacja ta mogła mieć charakter rozpoznania, demonstracji technologii, a może jedno i drugie" - zasugerował analityk.

Dodał, że mierzeja ta jest idealnym poligonem do ćwiczeń operacji z użyciem dronów.

Newdick stwierdził ponadto, że Ukraina stała się światowym innowatorem w dziedzinie bezzałogowych łodzi i dronów naziemnych, wdrażając wszechstronne platformy do operacji uderzeniowych, gromadzenia informacji wywiadowczych, logistyki i, coraz częściej, do wykorzystywania innych systemów robotycznych.

Wojna w Ukrainie. Mierzeja Kinburnska, strategiczny cypel

Kosa Kinburnska - wąski półwysep w obwodzie mikołajowskim, zwany również Mierzeją Kinburnską - stanowi dla Kremla wysunięty bastion o ogromnym znaczeniu operacyjnym.

Z tego miejsca Rosjanie mogą kontrolować ujście Dniepru do Morza Czarnego, blokować ruch statków handlowych z portów w Mikołajowie i Chersoniu oraz prowadzić regularny ostrzał artyleryjski i rakietowy miast na południu Ukrainy.

W czerwcu pojawiły się informacje o wycofaniu wojsk rosyjskich z tego strategicznego cypla. Informacji tych nie potwierdził dotąd DeepState, monitorujący rozmieszczenie sił rosyjskich w okupowanej Ukrainie.

"Ukraina wielokrotnie podejmowała próby odzyskania tego terytorium. Kijów uważa Kosę Kinburnską za tak ważną, że w zeszłym roku zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o uwzględnienie jej w jakimkolwiek przyszłym planie pokojowym, jaki Waszyngton mógłby przedstawić Władimirowi Putinowi" - informowało w czerwcu France24.

Źródło: TZW, Unian





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